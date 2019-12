Vrag je odnesel šalo: odličnemu Tončku grozi izpad

Tudi v 13 poskusu ni šlo. Bydgoszcz Tončka Šterna ostaja brez zmage v poljskem prvenstvu. V neposrednem obračunu v boju za obstanek je Bedzin zmagal s 3:2 in slovenskega bombarderja in soigralce pahnil na zadnje mesto lestvice v poljskem prvenstvu. Da je vse skupaj še bolj žalostno, govori podatek, da je slovenski korektor spet blestel in ob odličnem odstotku v napadu dosegel izjemnih 28 točk. Vseeno to ni bilo dovolj za prvo zmago v tej sezoni. Nov poraz sta doživela tudi Dejan Vinčić in Alen Pajenk. Czarni Radom na gostovanju v Rzeszowu ni imel možnosti.