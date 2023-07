Silovit italijanski uvod v Gdansku, Američani niso dopustili preobrata

Odbojkarji ZDA so prvi polfinalisti lige narodov. V četrtfinalu so proti Francozom vodili z 2:0 v nizih, na koncu pa zmagali s 3:2.

Odbojkarji ZDA so prvi polfinalisti lige narodov. V četrtfinalu so proti Francozom vodili z 2:0 v nizih, na koncu pa zmagali s 3:2. Foto: Volleyball world

Znana sta dva polfinalista odbojkarske lige narodov. Kot prvi so si polfinale v Gdansku zagotovili Američani, ki so v ponovitvi lanskega finala s 3:2 izločili zadnje zmagovalce Francoze. Zvečer so Italijani s 3:0 (17,13, 14) odpihnili Argentino. Slovenci bodo polfinale proti Japoncem lovili v četrtek ob 17. uri, četrtkov večer pa je rezerviran za dvoboj Poljske in Brazilije.

Na Poljskem se je začel zaključni turnir letošnje izvedbe lige narodov. Medtem ko so se v ženski konkurenci končne zmage veselile Turkinje, bodo zmagovalci moške konkurence znani v nedeljo. Že danes dvorana Ergo Arena v Gdansku, ki sprejme okoli 11 tisoč gledalcev, gosti prva četrtfinalna dvoboja.

V prvem so se v ponovitvi lanskega finala pomerile ZDA in Francija. Američani so redni del končali na prvem mestu, galski petelini na osmem. Začetek dvoboja se je odvijal povsem po ameriških željah, povedli so z 2:0 (25:21, 25:18), nato pa so varovanci nekdanjega selektorja Slovencev Andree Gianija stopili na plin, dobili naslednja seta (25:17, 26:24) in izsilili peti set. V tem so bili znova boljši Američani, dobili so ga s 15:9 in si zagotovili sobotni polfinale.

Pri ZDA je bil z 22 točkami najbolj razpoložen Matthew Anderson, pri poražencih s 17 Jean Patry, točko manj je dosegel Barthélémy Chinenyeze.

Italijani so v eni uri odpravili Argentino. Foto: Volleyball world

Američani se bodo za finale v soboto pomerili z aktualnimi evropskimi in svetovnimi prvaki Italijani. Azzurri so v večernem dvoboju nadigrali Argentince, s tekmeci so opravili v dobri uri in z zanesljivih 3:0 (17, 13, 14) napredovali v polfinale.

Alessandro Michieletto je k zmagi prispeval 14 točk, Daniele Lavia, Yuri Romano in Roberto Russo so jih dodali po deset, pri Argentini je največ točk, deset, vknjižil Agustin Loser.

Slovenci v četrtek nad Japonce

Druga četrtfinala obračuna bosta v četrtek. Slovenci se bodo ob 17. uri zoperstavili drugi reprezentanci rednega dela Japonski, ki je bila dolgo vodilna, ob koncu pa porazih z Italijo in Poljsko prvo mesto predala Američanom. Zasedba Gheorgheja Cretuja se v rednem delu z azijsko reprezentanco ni srečala. Zadnjič sta si nasproti stali pred dobrim letom dni. Na turnirju lige narodov na Filipinih so bili takrat s 3:1 boljši odbojkarji iz Azije. Slovenci si bodo polfinale poskušali priigrati v četrtek ob 17. uri, ko jim bodo nasproti stali Japonci. Foto: Volleyballworld

V drugem četrtkovem četrtfinalu se obeta poslastica med gostitelji Poljaki in Brazilci. Zmagovalec dvoboja se bo v soboto za finale udaril z zmagovalcem tekme med Slovenci in Japonci.

Liga narodov je s tem imenom na sporedu petič, dvakrat so slavili Rusi, ki letos zaradi invazije na Ukrajino ne nastopajo. Poleg Francozov imajo en naslov še Brazilci, sicer z devetimi naslovi rekorderji po zmagah v svetovni ligi.

