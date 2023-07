V živo: bleda slovenska igra, Italijani ekspresno do prvega niza

Slovenska odbojkarska reprezentanca, ki si je s četrtkovo zmago nad Kitajsko že zagotovila nastop na zaključnem turnirju lige narodov (19.–23. julij, Gdansk), se manj kot 24 po zmagi meril z aktualnimi svetovnimi in evropskimi prvaki Italijani. Slovenci v prvem setu niso zmogli slediti tekmecem, zahodni sosedi so niz dobili s 25:13. Razdeljenih je že sedem od osmih vstopnic za zaključni turnir. Komu bo pripadla zadnja?

Liga narodov, 3. turnirja Petek, 7. julij Lestvica:

Pred slovenskimi odbojkarji sta še zadnji tekmi turnirja lige narodov na Filipinih, kjer so si v četrtek z zmago nad Kitajsko s 3:1 zagotovili sedmo zmago in z njo vstopnico za nastop na zaključnem turnirju najboljše osmerice, ki bo med 19. in 23. julijem na Poljskem.

Manj kot 24 ur po zmagi nad Kitajci so varovanci Gheorgheja Cretuja znova na delu. Na tretji tekmi v treh dneh se merijo s svetovnimi in evropskimi prvaki Italijanom, ki so po desetih tekmah prav tako pri sedmih zmagah in že v četrtfinalu.

Cretu je znova začel z isto postavo kot prvi dve tekmi. V napadalni liniji so začeli Tine Urnaut, Klemen Čebulj in Žiga Štern - ta je znova zamenjal Roka Možiča, ki ga pesti poškodba gležnja in proti Kitajski ni igral - blokerja sta Alen Pajenk in Jan Kozamernik, podajalec pa Gregor Ropret.

Italijani so po izenačenem začetku hitro zagospodarili na igrišču, povedli za +6, Slovence so teple lastne napake, sosedom so dopustili, da so ušli na +9 (20:11). Cretu je iskal razpoložene igralce, med nizom v igro namesto Ropreta poslal Uroša Planinšiča, ob koncu pa namesto Šterna Možiča. Tekmeci, ki so odlično blokirali, so prvi niz mirno pripeljali do konca, dobili so ga s 25:13.

Slovenci bodo imeli v soboto dan tekmovalnega premora, v nedeljo ob 9. uri pa bodo zadnjo tekmo pred zaključnim turnirjem odigrali proti Nizozemcem.

Sedem četrtfinalistov že znanih Na voljo je le še ena četrtfinalna vstopnica, sedem udeležencev je že znanih. To so gostitelji Poljaki, Slovenci, Brazilci, Japonci, Američani, Argentinci in Italijani. V igri za zadnje prosto mesto so tri moštva: Nizozemska, Srbija in Francija.

Gostitelji zaključnega turnirja Poljaki so po zmagi nad Slovenci premagali še Brazilijo. Foto: Volleyballworld

Poljaki ugnali Brazilce, Srbi do pomembne zmage

V Pasay Cityju so na prvi petkovi tekmi Poljaki s 3:1 premagali Brazilce. Pomembno zmago so na turnirju v ZDA dosegli Srbi, ki so Kubo sicer premagali šele po tie-breaku, a s tem ostali v igri za zadnjo četrtfinalno vstopnico. Argentinci so si čez lužo z zmago nad Nemci zagotovili vozovnico za Gdansk.