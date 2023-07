Za uvod proti svetovnim podprvakom

Pred slovenskimi odbojkarji je prva tekma zadnjega "predtekmovalnega" turnirja lige narodov, tekmec pa bi bil težko bolj mikaven. Ob 19. uri po lokalnem času (13. uri po srednjeevropskem) bodo varovanci Gheorgheja Cretuja sedmo zmago na deveti tekmi iskali proti aktualnim svetovnim podprvakom Poljakom.

Slovenci so današnjemu tekmecu v zadnjih letih zadali precej bolečih porazov – na zadnjih štirih evropskih prvenstvih so ga vselej premagali v izločilnih bojih (enkrat v boju za osmino finala, enkrat v četrtfinalu, na zadnjih dveh prvenstvih stare celine pa v polfinalu). A ko sta se reprezentanci zadnjič srečali, so s 3:1 zmagali varovanci Nikole Grbića. To je bilo v okviru lanske lige narodov, v kateri Slovenci niso navdušili, posledično je sledila selektorska menjava.

Cretujeva četa je po dveh turnirjih na visokem četrtem mestu in na dobri poti na zaključni turnir osmerice, ki ga bo med 19. in 23. julijem gostil Gdansk. Poljaki, ki bodo šele na tem turnirju zaigrali v skoraj popolni zasedbi, so na šestem mestu prav tako pri šestih zmagah, a kot gostitelji že uvrščeni v zadnjo fazo tekmovanja.

Gheorghe Cretu bo Slovence prvič vodil proti Poljakom. Bodo vknjižili sedmo zmago letošnje lige narodov? Foto: Volleyballworld

"Čaka nas zahtevna prva tekma, na kateri moramo ostati osredotočeni in se ozirati predvsem na svojo igro. Pravi ritem pri vseh elementih igre bo treba iskati korak za korakom. Poljaki s servisi ustvarjajo velik pritisk in so agresivni v napadih," pred srečanjem pravi Cretu.

Slovenci bodo v četrtek (13.00) drugo tekmo turnirja igrali proti Kitajcem, ki so v torek namučili neporažene Japonce. V petek (9.00) jih čaka obračun z aktualnimi svetovnimi in evropskimi prvaki Italijani, za konec pa se bodo v nedeljo (9.00) pomerili še z Nizozemci.

Nizozemci proti Kanadi lovijo pomembno zmago

Še pred slovensko-poljskim obračunom si bosta v Pasay Cityju nasproti stali Kanada in Nizozemska. Na turnirju, ki sočasno poteka v ZDA, se bosta v derbiju začelja pomerila Bolgarija in Nemčija, domačini pa bodo osmo zmago iskali proti Kubancem.

Na zaključni turnir se po odigranih 12 tekmah uvrsti osem od 16 reprezentanc.