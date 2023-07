Slovenci po zmago in zaključni turnir

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo po sredinem porazu proti Poljski ob 13. uri igrala drugo tekmo tretjega turnirja lige narodov na Filipinih. Njen tekmec bo Kitajska. Z zmago bi Slovenci že potrdili nastop na zaključnem turnirju osmerice, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku. Štiri vstopnice so že oddane, ob Poljakih bodo v četrtfinalu zagotovo igrali Japonci, Brazilci in Američani.

Slovenski odbojkarji bodo slabih 24 ur po težkem porazu po maratonu proti Poljski znova na delu. V dvorani SM Mall of Asia Arena v Pasay Cityju jih čaka deseta od 12 tekem predtekmovanja lige narodov. Ob 13. uri po srednjeevropskem času jim bodo nasproti stali Kitajci, ki so z zgolj dvema zmagama v spodnjem delu lestvice. So pa na Filipinih v torek namučili edino neporaženo reprezentanco Japonsko, ki je kitajski oreh uspela streti šele po petih nizih.

Po petih nizih se je končala tudi sredina tekma Slovencev s svetovnimi podprvaki in gostitelji zaključnega turnirja najboljše osmerice Poljaki. Slovenci so po vodstvu z 2:0 tekmecem dopustili preobrat in izgubili po tie-breaku. Če bodo danes proti Kitajcem vknjižili sedmo zmago, bodo že potrdili nastop v četrtfinalu v Gdansku.

"Ne bo nam lahko, zagotovo ne. Videli smo, kakšne težave so povzročali za zdaj neporaženim Japoncem, vemo, da je Zhang njihovo glavno orožje, napadal je z vseh mogočih položajev, ampak tudi drugi igrajo dobro. Gremo na zmago, ki bi bila zelo pomembna za uvrstitev v četrtfinale," pred srečanjem z azijsko reprezentanco razmišlja slovenski sprejemalec Rok Možič.

V petek zjutraj proti Italijanom

Po obračunu s Kitajci bodo imeli Slovenci malo časa za regeneracijo in pripravo na naslednji dvoboj z novim težkokategornikom. Že v petek ob 9. uri jim bodo nasproti stali aktualni svetovni in evropski prvaki Italijani. Po dnevu premora bodo v nedeljo ob 9. uri igrali še zadnjo tekmo proti Nizozemski.

Brazilci in Američani potrdili četrtfinale

V Pasay Cityju je že končana prva tekma dneva, Brazilci so s 3:0 odpravili Nizozemce in s sedmo zmago potrdili nastop na zaključnem turnirju. Povsem blizu temu so tudi Italijani, ki bodo dopoldan vlogo favoritov upravičevali proti Kanadčanom.

Argentinci si vstopnico za Gdansk lahko zagotovijo v ZDA, kjer jim bo danes nasproti stala Nemčija. Ta je včeraj v derbiju začelja premagala Bolgarijo. Srbi bodo upanje na četrtfinale poskušali podaljšati z zmago proti Kubi.