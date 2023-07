Derbi Italijanom, Kitajci namučili neporažene Japonce, Slovenci odštevajo ure

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo uvodno tekmo tretjega turnirja lige narodov na Filipinih odigrala v sredo ob 13. uri proti Poljakom. Že danes pa so v Aziji odigrali dva dvoboja. V derbiju dneva so aktualni svetovni in evropski prvaki Italijani s 3:1 premagali Brazilce, Japoncem pa je po hudem boju in petih nizih uspelo streti kitajski oreh.

V Pasay Cityju na Filipinih se je začel eden od zadnjih predtekmovalnih turnirjev lige narodov. Za uvod sta si nasproti stali odbojkarski velesili Brazilija in Italija. Južnoameriška reprezentanca je dobila prvi niz, nato pa so aktualni svetovni in evropski prvaki Italijani z osvojenimi tremi nizi vpisali šesto zmago in se po točkah izenačili s Slovenci (18).

Brazilci, proti katerim so Slovenci izgubili edino tekmo drugega turnirja, so trenutno tretji s točko več od četrte slovenske zasede, Italijani pa peti.

Japonci po hudem boju s Kitajci ostajajo neporaženi. Foto: Volleyballworld

Drugo tekmo dneva na Filipinih so odigrali Japonci in Kitajci. Prvi zasedajo vrh lestvice lige narodov, drugi so v spodnjem delu. Kljub temu so bili Kitajci na dobri poti k zmagi, vodili so z 2:1 v nizih, četrtega dobro začeli, vodili za štiri točke, zadnjič vodstvo držali pri 22:21, nato pa so sosedi priredili preobrat in dobili niza ter zmagali s 3:2. Japonci tako po devetih tekmah ostajajo neporaženi, na računu imajo 24 točk.

Drugi turnir poteka v ZDA, Argentinci se bodo danes pomerili s Srbi, Iranci pa s Francozi.

Slovenci bodo prvo tekmo lige narodov na Filipinih odigrali v sredo ob 13. uri proti Poljakom. Foto: OZS

Slovenci v sredo nad Poljake

Slovenski odbojkarji so na Filipine prispeli v nedeljo zvečer po lokalnem času, prva tekma pa jih čaka v sredo ob 13. uri po srednjeevropskem času proti aktualnim svetovnim podprvakom Poljakom. Ko sta se reprezentanci srečali zadnjič, so v sklopu lanske lige prvakov s 3:1 zmagali Poljaki.

Ti bodo tudi gostili zaključni turnir najboljše osmerice, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku.

Slovenci so z eno nogo že na zaključnem turnirju.