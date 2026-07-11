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Avtorji:
Pe. M., STA

Sobota,
11. 7. 2026,
8.42

Osveženo pred

13 minut

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca odbojka evropska liga Alessandro Orefice

Sobota, 11. 7. 2026, 8.42

13 minut

Odbojkarska evropska liga, finale, povratna tekma

Slovenke odločno po zlati niz in lovoriko, zadnja informacija FIVB vnesla nekaj nejevolje

Avtorji:
Pe. M., STA

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Švedska | Slovenke bodo povratno tekmo finala evropske lige odigrale ob 20.30 v ljubljanski dvorani Vižmarje-Brod. | Foto CEV

Slovenke bodo povratno tekmo finala evropske lige odigrale ob 20.30 v ljubljanski dvorani Vižmarje-Brod.

Foto: CEV

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 20.30 v Ljubljani odigrala povratno tekmo finala evropske lige proti Švedinjam. Sredi tedna so v Örebroju izgubile z 2:3, večerni cilj pa je zmaga, s katero bi si priigrale zlati niz, ki bi odločal o tem, katera ekipa bo v zrak dvignila pokal. Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je zapisala, da bo v ligi narodov nastopila najboljša reprezentanca na jakostni lestvici, ki letos ni nastopila v tem tekmovanju, kar ni dobra informacija za Slovenke.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenke kljub porazu na Švedskem odločno v boj za lovoriko

Slovenske odbojkarice so si pred sezono evropske lige zadale lovoriko v tekmovanju, s katero bi lahko upale tudi na preboj v elitno ligo narodov, a so se stvari zapletle. Na veliko sceno se po daljši odsotnosti bržkone vrača Rusija, Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) pa je pri tem zapisala, da bo v ligi narodov nastopila najboljša reprezentanca na jakostni lestvici, ki letos ni nastopila v tem tekmovanju. Rusija je po obnovljeni lestvici FIVB trenutno na devetem, Slovenija pa je zdrsnila na 17. mesto.

 "To gotovo vpliva na razpoloženje znotraj ekipe, a mi moramo svoje narediti na igrišču, da ne bi kasneje kaj obžalovale." | Foto: Aleš Oblak  "To gotovo vpliva na razpoloženje znotraj ekipe, a mi moramo svoje narediti na igrišču, da ne bi kasneje kaj obžalovale." Foto: Aleš Oblak "To gotovo vpliva na razpoloženje znotraj ekipe, a za zdaj ne vemo, kaj se bo zgodilo"

V slovenski ekipi tako ne skrivajo, da je zadnja informacija FIVB vnesla nekaj nejevolje v njihove vrste, predvsem glede morebitnega nastopa v elitni ligi narodov v prihodnji sezoni. "To gotovo vpliva na razpoloženje znotraj ekipe, a mi moramo svoje narediti na igrišču, da ne bi kasneje kaj obžalovale. Zaenkrat ne vemo, kaj se bo zgodilo, o ligi narodov nimamo nobenih informacij. Moški reprezentanci se je pred časom že zgodilo, da so se uvrstili v ligo narodov, pa so jim nato onemogočili nastop," glede morebitnega nastopa v ligi narodov pravi podajalka Eva Pavlović Mori.

Najprej po zmago, nato zlati niz

Slovenke so skupinski del opravile s šestimi zmagami, nato z dvema zmagama izločile Slovakinje, sredi tedna pa na Švedskem izgubile sploh prvi niz in tekmo. Skandinavke so slavile po petih setih. Zvečer bodo v ljubljanski dvorani Vižmarje-Brod poskušale stvari obrniti sebi v prid. Z zmago na tekmi bi izsilile zlati niz, ki bi nato odločal o tem, katera reprezentanca bo osvojila pokal.

Alessandro Orefice se nadeja pomoči s tribun. | Foto: Aleš Fevžer Alessandro Orefice se nadeja pomoči s tribun. Foto: Aleš Fevžer

"Najtežji del je za nami. Zdaj je čas, da uživamo na igrišču, pustimo na njem vso svojo energijo in se osredotočimo na našo stran mreže. Na Švedskem smo odigrali dobro tekmo, nasprotnice pa so bile uspešnejše v nekaj situacijah v tranziciji. Pripravljeni moramo biti napasti še bolj silovito in preudarno, bolj agresivni pa moramo biti tudi v tranziciji. Ključen bo tudi servis. To, da lahko finalno tekmo igramo pred domačimi navijači, je nekaj posebnega, zagotovo pa nam bodo prav domači navijači dali tudi tisto dodatno energijo in podporo. Prav zato se še toliko bolj veselimo te tekme," pred večernim srečanjem pravi selektor Alessandro Orefice.

Evropska liga, finale, 11. julij (povratna tekma):

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