Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 20. uri v dvorani Vižmarje Brod odigrala povratno polfinalno tekmo evropske lige proti Slovakinjam. Slovenke, ki na sedmih tekmah še niso izgubile niza, so na prvem obračunu zmagale zanesljivo s 3:0, večerni cilj pa sta nova zmaga in potrditev finala. Za drugo finalno vstopnico se merijo Švedinje in Madžarke.

Pred slovenskimi odbojkaricami je povratni polfinalni obračun s Slovakinjami. Na prvi tekmi v Nitri so varovanke selektorja Alessandra Oreficeja slavile z 0:3 in naredile pomemben korak proti želenemu finalu. A v Ljubljani bo šlo od začetka, saj Slovenke za napredovanje potrebujejo še eno zmago. Če bi bile na drugi tekmi s katerimkoli rezultatom uspešnejše gostje, bi reprezentanci odigrali še zlati niz.

"Cilj je jasen – zmagati. Po zahtevnem gostovanju na Slovaškem, kjer smo igrali proti kakovostni ekipi in v težkih razmerah, želimo zdaj narediti še korak naprej. Tekmo želimo nadzorovati od začetka do konca, da bomo lahko še naprej sanjali o svojem cilju in se mu dodatno približali. Slovaška je ekipa, ki igra zelo dobro v obrambi. Dobro blokira in reši veliko žog. Menim, da imajo nekoliko manj kakovosti v napadu, zato pričakujem, da bodo skušali nekaj spremeniti. Od svoje ekipe želim, da ostane zbrana in osredotočena na našo stran mreže ter nadaljuje dobro delo na servisu, saj bo to po mojem mnenju eden ključnih elementov tekme. Podajalko moramo čim bolj oddaljiti od mreže. Pomembno bo tudi, da bomo učinkoviti v fazi napada in pri točkah za menjavo. Z dobrim sprejemom lahko svojo igro še izboljšamo in jo dodatno pospešimo," je v mikrofon Odbojkarske zveze Slovenije dejal selektor Alessandro Orefice.

Srečanje v dvorani Vižmarje Brod se bo začelo ob 20. uri. Zmagovalka se bo v finalu pomerila z zmagovalko drugega polfinala, v katerem si nasproti stojijo Madžarke in Švedinje. Na prvi tekmi so po petih nizih zmagale Skandinavke.

Reprezentanca Slovenije za tekmo s Slovaško Podajalki: Eva Pavlović Mori, Žana Ivana Halužan Sagadin

Korektorice: Maša Pucelj, Polona Frelih, Eva Zatković

Sprejemalke: Lorena Lorber Fijok, Fatoumatta Sillah, Mija Šiftar, Zoja Donko

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Nika Milošič, Ajda Gornjec Hodnik

Prosti igralki: Emi Jurič, Anja Mazej

Evropska liga, polfinale, 1. julij (povratni tekmi):

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