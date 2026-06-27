Slovenke s pametno igro po prednost pred povratno tekmo

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo po šestih zmagah na šestih tekmah rednega dela evropske lige, ki ga je končala na prvem mestu, v nedeljo odigrala prvo tekmo polfinala, v katerem se bo za finale merila s Slovaško. Prva tekma bo v nedeljo ob 18. uri v Nitri, povratna v sredo, 1. julija, v Ljubljani. V drugem polfinalu si nasproti stojijo Madžarke in Švedinje, ki bodo prvo tekmo odigrale danes.

Slovenke so s prvim delom evropske lige opravile brez poraza. Z zmagami nad Črno goro, Gruzijo, Islandijo, Latvijo, Hrvaško in Severno Makedonijo so si zagotovile prvo mesto na lestvici ter napredovanje v polfinale tekmovanja, pa tudi vstopnico za naslednje evropsko prvenstvo.

Varovankam Alessandra Oreficeja, ki so se med najboljše štiri ekipe uvrstile brez izgubljenega niza, bodo v polfinalu na nasprotni strani mreže stale Slovakinje, ki so zasedle četrto mesto.

"Najbolj pričakujem, da se bomo borile za vsako točko. V skupinskem delu tekmovanja sicer nismo imele najtežjih nasprotnic, pri čemer ne želim nikogar podcenjevati. Zdaj se bo raven tekmovanja dvignila. S Slovaško smo že igrale pripravljalni tekmi in vemo, da gre za dobro ekipo. Takrat so igrale še brez svoje najboljše srednje blokerke, zato bo tokrat drugače. Od začetka bomo morale biti zbrane in osredotočene ter si tako olajšati delo. Njihovo najmočnejše orožje bosta visoki srednji blokerki, zato bomo morale igrati pametno," je pred odhodom na Slovaško v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejala naturalizirana Gambijka Fatoumatta Sillah.

Povratna tekma bo v sredo, 1. julija, v Ljubljani.

Drugi polfinalni par sestavljata reprezentanci Švedske in Madžarske.

Evropska liga, polfinale, 27. in 28. junij (prvi tekmi):

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