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Avtorji:
Sportal, STA

Sreda,
8. 7. 2026,
15.13

Osveženo pred

55 minut

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca odbojka evropska liga Alessandro Orefice

Sreda, 8. 7. 2026, 15.13

55 minut

Odbojkarska evropska liga, finale, prva tekma

" Imamo svojo taktiko, upam, da nam bo uspelo uresničiti načrt"

Avtorji:
Sportal, STA

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca | Slovenke ob 18. uri čaka prva tekma finala evropske lige. | Foto Aleš Oblak

Slovenke ob 18. uri čaka prva tekma finala evropske lige.

Foto: Aleš Oblak

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo drevi v Örebroju ob 18. uri na prvi tekmi finala evropske lige pomerila proti Švedski. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
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Slovenske odbojkarice v tej sezoni evropske lige še ne poznajo poraza, še več, doslej niso izgubile niti niza. Kljub temu pa najtežji test tekmovanja prihaja ob koncu, saj bo nasproti mreže stala močna švedska izbrana vrsta.

Ta je prav tako dobila vse svoje obračune. Nekoliko boljšo statistiko imajo doslej varovanke Alessandra Oreficeja, saj so Švedinje v ligaškem delu en niz prepustile Avstrijkam, do finala pa so se prebile z zmagama s 3:2 in 3:1 proti Madžarkam. Slovenke so v polfinalu dvakrat s 3:0 ugnale Slovaško.

Slovenke se dobro zavedajo nevarnosti, ki preti na drugi strani mreže, kjer bodo Skandinavke zagotovo računale na svoje glavno orožje, korektorico Isabello Haak, ki je s Fatoumatto Sillah v minuli klubski sezoni igrala za italijanskega prvaka Conegliano.

"Cel teden smo se pripravljale na eno igralko. Vemo, da je ena najboljših korektoric na svetu in da jo bo treba zaustaviti. Imamo svojo taktiko in upam, da se bomo držale navodil selektorja ter da nam bo uspelo uresničiti načrt. Imamo kakovostno ekipo, dobro pa imajo tudi Švedinje," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejala Eva Pavlović Mori.

"Vemo, da je ena najboljših korektoric na svetu in da jo bo treba zaustaviti. Imamo svojo taktiko in upam, da se bomo držale navodil selektorja ter da nam bo uspelo uresničiti načrt." | Foto: Aleš Oblak "Vemo, da je ena najboljših korektoric na svetu in da jo bo treba zaustaviti. Imamo svojo taktiko in upam, da se bomo držale navodil selektorja ter da nam bo uspelo uresničiti načrt." Foto: Aleš Oblak

"Zavedamo se, da bodo nasprotnicam v veliko pomoč tudi domači navijači, vseeno pa mislim, da smo lahko uspešne, če bomo odigrale tako, kot znamo," je še dodala organizatorka slovenske igre.

Dvoboj bo pomemben tudi v luči morebitnega nastopa v elitni ligi narodov. Slovenke trenutno na svetovni lestvici zasedajo 16. mesto, tako visoko doslej še niso bile.

Evropska liga, finale, 8. julij (prva tekma):

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