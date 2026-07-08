" Imamo svojo taktiko, upam, da nam bo uspelo uresničiti načrt"

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo drevi v Örebroju ob 18. uri na prvi tekmi finala evropske lige pomerila proti Švedski. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani.

Slovenske odbojkarice v tej sezoni evropske lige še ne poznajo poraza, še več, doslej niso izgubile niti niza. Kljub temu pa najtežji test tekmovanja prihaja ob koncu, saj bo nasproti mreže stala močna švedska izbrana vrsta.

Ta je prav tako dobila vse svoje obračune. Nekoliko boljšo statistiko imajo doslej varovanke Alessandra Oreficeja, saj so Švedinje v ligaškem delu en niz prepustile Avstrijkam, do finala pa so se prebile z zmagama s 3:2 in 3:1 proti Madžarkam. Slovenke so v polfinalu dvakrat s 3:0 ugnale Slovaško.

Slovenke se dobro zavedajo nevarnosti, ki preti na drugi strani mreže, kjer bodo Skandinavke zagotovo računale na svoje glavno orožje, korektorico Isabello Haak, ki je s Fatoumatto Sillah v minuli klubski sezoni igrala za italijanskega prvaka Conegliano.

"Cel teden smo se pripravljale na eno igralko. Vemo, da je ena najboljših korektoric na svetu in da jo bo treba zaustaviti. Imamo svojo taktiko in upam, da se bomo držale navodil selektorja ter da nam bo uspelo uresničiti načrt. Imamo kakovostno ekipo, dobro pa imajo tudi Švedinje," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejala Eva Pavlović Mori.

"Vemo, da je ena najboljših korektoric na svetu in da jo bo treba zaustaviti. Imamo svojo taktiko in upam, da se bomo držale navodil selektorja ter da nam bo uspelo uresničiti načrt." Foto: Aleš Oblak

"Zavedamo se, da bodo nasprotnicam v veliko pomoč tudi domači navijači, vseeno pa mislim, da smo lahko uspešne, če bomo odigrale tako, kot znamo," je še dodala organizatorka slovenske igre.

Dvoboj bo pomemben tudi v luči morebitnega nastopa v elitni ligi narodov. Slovenke trenutno na svetovni lestvici zasedajo 16. mesto, tako visoko doslej še niso bile.

Evropska liga, finale, 8. julij (prva tekma):

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