Petek, 29. 5. 2026, 18.10

Priprave pred začetkom evropske lige

Odbojkarice še drugič boljše od Hrvatic

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca | Foto OZS

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v sklopu priprav še drugič premagala Hrvaško. Po sredini zmagi v Mariboru so varovanke Alessandra Oreficeja slavile še v Ljubljani, tokrat s 3:1 (15, 19, -22, 22).

Slovenke so četrto pripravljalno tekmo pred petkovim začetkom evropske lige začele suvereno. Izbranke italijanskega stratega so v prvem nizu ohranjale dober ritem in si priigrale pet točk prednosti pri 13:8. Dobro so sprejemale, prednost je poskočila na dvomestno število (20:10) in prvi niz je pripadel Slovenkam.

Drugi se je začel izenačeno, po treh slovenskih napakah pa so Hrvatice povedle 9:6. Prednost je kmalu izzvenela pri 10. točki, v nadaljevanju niza pa so bile slovenske odbojkarice bolj razpoložene in tudi drugi niz pripeljale do konca.

V tretjem nizu so Hrvatice spet držale korak s Slovenkami, sredi niza pa povedle s 15:11. Po minuti odmora slovenske selektorja so Slovenke lovile ritem in zaostanek. Kljub pritisku se jim je uspelo le približati na točko zaostanka (21:22), niz je pripadel južnim sosedam.

Gostje so prenesle dober ritem v četrti niz in ohranjale prednost v uvodu. Slovenke so vmes izenačile, proti koncu niza pa so bile znova spredaj Hrvatice. Po nekaj slovenskih menjavah je sledilo izenačenje na 20. točki, v končnici niza pa so bile uspešnejše Slovenke.

Odbojkarice zdaj čaka nekaj dni počitka, nato se bodo v ponedeljek znova zbrale v prestolnici, kjer bodo opravile še zadnjih nekaj treningov pred odhodom v Črno goro na prvi turnir evropske lige.

