Avtor:
STA

Nedelja,
24. 5. 2026,
21.11

Osveženo pred

2 uri, 14 minut

odbojka na mivki pokal narodov Tjaša Kotnik Živa Javornik Anja Puckmeister Maja Marolt

Odbojka na mivki, pokal narodov

Odbojkarice na mivki na finalni turnir lige narodov

Tjaša Kotnik in Anja Puckmeister | Foto Elis Iordache

Slovenske odbojkarice na mivki Tjaša Kotnik in Anja Puckmeister ter Živa Javornik in Maja Marolt so si priigrale prvo mesto v skupinskem delu pokala narodov v romunski Konstanci in bodo igrale na velikem finalu julija v Budimpešti, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenke so po sobotnem polovičnem izkupičku v boju s Čehinjami v nedeljo najprej odpravile Romunke, zatem pa še Hrvatice in se veselile uvrstitve v finale. Skupinski del pa že šteje tudi kot del kvalifikacij za olimpijske igre v Los Angelesu.

Proti Češki sta Kotnik in Puckmeister po hudem boju morali čestitati tekmicam, saj sta izgubili z 21:18, 17:21 in 9:15 proti prvi češki navezi Brinkova/Žolnerčikova. V drugem dvoboju sta Javornik in Marolt z 18:21, 21:17 in 15:12 odpravili navezo Dvornikova/Kleiblova.

Drugi tekmovalni dan so slovenske predstavnice odpre uspešno, saj sta obe naši dvojici ugnali oba romunska para. Kotnik in Puckmeister sta brez večjih težav premagali tandem Murgoci/Miu z 21:8 in 21:15. Uro kasneje sta tekmo dobili tudi Javornik in Marolt, ki sta z 22:20 in 21:16 strli odpor para Alupei/Vaida.

Slovenke so turnir v Romuniji sklenile z obračunoma proti Hrvaticam. Kotnik in Puckmeister sta prepričljivo, z 21:8 in 21:13, odpravili zasedbo Čuček/Vuk, Javornik in Marolt pa sta zabeležili prepričljivo zmago z 21:9 in 21:12 proti dvojici Čosić/Šverkova.

"Naredili smo svoje. Mislim, da so punce res prikazale borbeno igro, čeprav pogoji niso bili lahki. Imeli smo veter, dež, sonce - vse možne vremenske razmere, ki jih je v tem času možno dobiti v Romuniji, a so se dobro prilagodile. Res so garale, bile zbrane in imele tisto željo po zmagah. Žal mi je samo prve tekme proti Češki, na kateri sta imeli Tjaša in Anja super ritem, super priložnost, super sta igrali, a sta bili tudi Čehinji zelo dobri ter na koncu tudi srečni," je tekme videl selektor Tadej Boženk.

Na finalu v Budimpešti se bodo med seboj pomerile zmagovalke vseh petih skupin. Za zdaj so to Nizozemke, Latvijke in Slovenke, medtem ko bosta oba preostala turnirja na sporedu junija v Turčiji. V boj za prestižno zmago v edinem reprezentančnem tekmovanju v odbojki na mivki pa se bodo podale še gostiteljice Madžarke.

