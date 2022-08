Odbojkarice brez poraza na prvih pripravljalnih tekmah

Na uvodni tekmi reprezentanc Slovenije in Grčije, ki ju med 20. avgustom in 10. septembrom čakajo kvalifikacije za EuroVolley 2023, so bile s 3:1 (27, 16, -21, 19) boljše Slovenke, selektor Marco Bonitta pa je priložnost za dokazovanje ponudil vsem igralkam. Enako tudi na drugi tekmi, ki sta jo reprezentanci odigrali neodločeno, 2:2 (23, 24, -20, -23), na tretji tekmi pa so bile prepričljivo, s 3:0 (13, 18, 21) še enkrat boljše slovenske odbojkarice.

Po predstavah na obračunih z Grčijo je bil italijanski strateg na slovenski klopi, Marco Bonitta, zadovoljen: "Na prvih dveh tekmah so se nam še dogajala nihanja v igri, na tretji tekmi pa nam jih je že uspelo odpraviti. Pridružile so se nam še zadnje igralke, ki so nastopale za reprezentanco v mlajših kategorijah in zatem dobile nekaj dni prosto, tako da smo zdaj kompletni. Za igralke, ki so bile odsotne in te, ki so trenirale v Kranjski Gori, to ni bilo preprosto, predvsem zaradi načina dela, ki ga imamo in ekipnega duha. Naslednje tri tekme, ki jih bomo odigrali v Grčiji, bodo za nas zato zelo dobrodošle, tako za naš sistem kot tudi za dodatno krepitev vzdušja v ekipi."

Reprezentanca Slovenije:



- podajalki: Sara Najdič, Eva Pogačar

- korektorice: Darja Eržen, Eva Zatkovič, Nika Milošič

- sprejemalke: Lorena Lorber Fijok, Maša Pucelj, Mija Šiftar, Naja Boisa, Selena Leban

- blokerke: Saša Planinšec, Mirta Velikonja Grbac, Klara Milošič, Tia Koren

- prosti igralki: Anja Mazej, Julija Grubišič Čabo

Foto: OZS Slovenske odbojkarice bodo pred začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto skupaj gostile Belgija, Italija, Estonija in Nemčija, odigrale še tri pripravljalne obračune. Prva tekma v Solunu bo na sporedu v ponedeljek, 8. avgusta, sledili bosta še srečanji 9. in 10. avgusta. Po vrnitvi v Slovenijo bodo dekleta dobila nekaj počitka, nato pa jih pred začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo čaka še sklepni del priprav.

Prvo tekmo kvalifikacij bo slovenska izbrana vrsta igrala 20. avgusta, ko se bo v Mariboru pomerila z Avstrijo, v okviru predtekmovanja za EuroVolley 2023 pa slovensko vrsto, ki lovi tretjo uvrstitev na evropska prvenstva, čakajo še obračuni z Gruzijo in Azerbajdžanom.