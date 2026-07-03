Odbojkarica Mija Šiftar poslej v vrstah italijanskega drugoligaša

Slovenska odbojkarska reprezentantka Mija Šiftar se poslavlja od dresa italijanskega prvoligaša Monvisa. V sezoni 2026/27 bo nove izkušnje nabirala v italijanski drugi ligi ligi serie A2, kjer bo nosila dres lombardijske zasedbe Futura Volley Giovani Busto Arsizio, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Šiftar se te dni s slovensko reprezentanco pripravlja na finale evropske lige. V minuli sezoni je igrala v eni najmočnejših odbojkarskih lig na svetu.

Kot članica Monvisa je prvič nastopala v prvi italijanski ligi, v novi sezoni pa se seli v drugo k ekipi Busto Arsizio, ki je prvenstvo serie A2 v sezoni 2025/26 sklenila na četrtem mestu.

"Za Busto sem se odločila, ker menim, da je to pravi korak v moji karieri. Italijanska liga A2 je še vedno zelo kakovostna, konkurenca pa izjemno močna, kar mi je všeč, saj se je treba boriti za vsako zmago," je dejala 20-letnica.

Za Šiftar bo to že šesti klub v tujini.

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