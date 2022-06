Slovenski odbojkarji za zaključek premagali še Kitajsko

Slovenski odbojkarji so z zmago sklenili prvi turnir lige narodov. Za zaključek so bili s 3:1 boljši od Kitajske.

Slovenski odbojkarji so z zmago sklenili prvi turnir lige narodov. Po porazih proti ZDA (0:3) in Braziliji (1:3) so najprej upravičili vlogo favoritov proti Avstraliji (3:0), v noči na danes pa še proti Kitajski (3:1).

Slovenija: Štern T. 4, Pajenk 7, Planinšič, Kozamernik 3, Gasparini 13, Košenina, Bošnjak, Koncilja 10, Klobučar, Kovačič, Štern Ž. 8, Ropret 4, Videčnik 2, Možič 16. Selektor: Mark Lebedew. Kitajska: Jang J., Čang, Ju Ju. 6, Ju Ja., Jang T., Li 9, Liu, Jiang, Peng 10, Vang, Juan, Čang G. 14, Miao, Čang J. 20. Selektor: Šeng Vu..

Na lestvici so tako napredovali na deseto mesto, nekaj obračunov pa bo na turnirjih v Brasilii in Ottawi, kjer igrajo preostale reprezentance, odigranih še danes.

Proti Kitajski so dvoboj začeli korektor Mitja Gasparini, blokerja Danijel Koncilja in Alen Pajenk ter sprejemalca Žiga Štern in Rok Možic. Za organizacijo napada je skrbel Gregor Ropret, prosti igralec pa je bil Jani Kovačič.

Varovanci avstralskega stratega Marka Lebedewa niso imeli večjih težav v prvem nizu proti Kitajcem. Ti sprva niso našli rešitve za razpoloženega Mitjo Gasparinija, ki je v tem delu dosegel sedem točk. V drugem nizu so se Kitajci nekoliko bolje zoperstavili tekmecem in povedli z 10:9, nato pa so se Slovenci zbrali in hitro ustvarili neulovljivo razliko ter niz dobili s 25:20.

Azijski predstavniki so bolje začeli tretji niz, vodili z 9:7, nato pa je z delnim izidom 6:1 Slovenija vzpostavila ravnotežje in povedla. Ko se je že zdelo, da slovenski odbojkarji mirno plujejo do zmage s 3:0, so povsem popustili, Kitajci pa so imeli celo priložnost, da naato izsilijo še odločilni peti niz. Toda po vodstvu z 22:19 so Slovenci le strnili vrste in na razliko ugnali Kitajce za drugo zmago.

Točkovno je bil pri Slovencih najboljši Možič s 17., kapetan Gasparini je dvoboj sklenil s 13, Koncilja pa z 10 točkami. Pri Kitajcih ji je 20 dosegel Yingyin Zhang.

"Danes smo odlično začeli, predvsem v bloku in obrambi smo delovali zelo dobro ter posledično v protinapadih realizirali točke. V tretjem nizu smo želeli na hitro zaključiti, preveč smo silili v to, kar se nam je vrnilo z izgubljenim nizom. V končnici četrtega niza pa smo strnili vrste in odigrali res kakovostno," je današnji obračun opisal izkušeni Gasparini.

"Videli smo, da se lahko kosamo z vsemi reprezentancami. En manjši padec na današnji tekmi v tretjem nizu, a vse skupaj smo na koncu dobro izvlekli. Imamo nekaj stvari za pripraviti, priključili se nam bodo tudi nekateri starejši reprezentanti in verjamem, da bomo na prihodnjih turnirjih prikazali še boljše predstave," se je po koncu prvega turnirja v prihodnost zazrl Žiga Štern.

"Resda dva poraza proti vročima reprezentancama. Proti Braziliji smo se res borili, dali vse od sebe, a na žalost izgubili. Ampak počasi prihajamo v ritem naše igre in to se je videlo na koncu današnje tekme, ki smo jo dobili in osvojili tri točke," je svoje razmišljanje dodal Pajenk. Nekaj misli je razkril tudi slovenski selektor Lebedew, ekipe za nadaljevanje lige narodov pa še ne.

"Za nami je dober teden v Braziliji. To je bila prva priložnost, da nekateri mladi odigrajo prve tekme. Gre za nekoliko drugačno zasedbo od tiste, ki je nazadnje igrala za Slovenijo, zato sem zadovoljen z dvema zmagama, še posebej pa z zelo dobro predstavo proti Braziliji. Pred naslednjim turnirjem na Filipinih imamo postavljene dobre temelje, na katerih lahko gradimo."

Slovenci bodo naslednji turnir lige narodov igrali na Filipinih med 21. in 26. junijem. Tekmeci bodo Nizozemci, Argentinci, Italijani in Japonci.

Tretji turnir bo med 5. in 10. julijem v Gdansku na Poljskem. Zaključni turnir najboljše osmerice bo od 20. do 24. julija potekal v Bologni.