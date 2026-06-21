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Avtorji:
Sportal, STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
14.08

Osveženo pred

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca odbojka evropska liga Alessandro Orefice

Nedelja, 21. 6. 2026, 14.08

1 ura, 22 minut

Odbojka, evropska liga, tretji turnir (Skopje)

Slovenke zvečer po potrditev prvega mesta

Avtorji:
Sportal, STA

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Latvija, evropska liga | Slovenke na petih tekmah še niso oddale niza. | Foto Aleš Fevžer

Slovenke na petih tekmah še niso oddale niza.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 19. uri v Skopju odigrala še zadnjo tekmo ligaškega dela evropske lige. Trenutno je s popolnim izkupičkom petih zmag brez oddanega niza na dobri poti, da si zagotovi najboljše izhodišče pred izločilnimi boji.

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Slovenke so na prvem turnirju brez izgubljenega niza odpravile Črnogorke in Gruzijke, pred domačimi navijači pa so z enakim izkupičkom slavile še proti Islandkam in Latvijkam ter se povzpele na drugo mesto lestvice.

Po dveh turnirjih so bile na vrhu Švedinje, ki so imele boljše razmerje med dobljenimi in izgubljenimi točkami, a so slednje v soboto oddale svoj prvi niz proti Avstrijkam (3:1).

Slovenke, ki so 11. na evropski lestvici, imajo tako priložnost, da si proti skromnim domačinkam zagotovijo najboljše izhodišče pred izločilnimi boji.

Predstavnice Severne Makedonije so namreč na zadnjem mestu med 24 reprezentancami, ki sodelujejo v ligaškem delu. Doslej še niso osvojile niza, tudi proti Hrvaški so v petek gladko izgubile z 0:3.

Dvoboj Slovenije proti 42. reprezentanci evropske lestvice se bo v dvorani Boris Trajkovski v Skopju začel ob 19. uri.

"V makedonski ekipi imajo nekaj kakovostnih posameznic, še posebej v napadu. A kot sem že dejal, misliti moramo na našo igro, na menjave, protinapade, servis," je bil po sobotnem obračunu jedrnat selektor slovenskih odbojkaric Alessandro Orefice.

Evropska liga, 21. junij:

Lestvica:

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Latvija, evropska liga
Sportal Odbojkarice v Severno Makedonijo po polfinale evropske lige
 
slovenska ženska odbojkarska reprezentanca odbojka evropska liga Alessandro Orefice
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