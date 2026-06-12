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Avtorji:
Sportal, STA

Petek,
12. 6. 2026,
9.08

Osveženo pred

38 minut

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca odbojka evropska liga Alessandro Orefice

Petek, 12. 6. 2026, 9.08

38 minut

Odbojka, evropska liga, drugi turnir (Ljubljana)

Slovenke bodo domači turnir odprle proti Islandkam

Avtorji:
Sportal, STA

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca | Slovenke bodo ob 18. uri odigrale prvo od dveh domačih tekem evropske lige. | Foto Aleš Oblak

Slovenke bodo ob 18. uri odigrale prvo od dveh domačih tekem evropske lige.

Foto: Aleš Oblak

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes proti Islandiji igrala prvo tekmo na domačem turnirju v sklopu evropske lige. Uvodna tekma drugega turnirja lige med Slovenkami in Islandkami se bo v ljubljanski dvorani Vižmarje-Brod začela ob 18. uri.

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Slovenke so evropsko ligo uspešno začele z dvema zmagama na prvem turnirju v črnogorskem Baru, kjer so s 3:0 premagale Črnogorke in Gruzijke. Slovenke tudi v domači dvorani napovedujejo novi zmagi.

Kot tretje nosilke lige bodo pred domačim občinstvom znova igrale proti nižjepostavljenim tekmicam. Prve bodo Islandke, ki so na uvodnem turnirju v avstrijskem Schwechatu izgubile s Slovakinjami in Avstrijkami.

Slovenske odbojkarice so po uspešnem prvem turnirju napredovale na 19. mesto na svetovni lestvici, na evropski so 13., medtem ko so Islandke šele 102. reprezentanca sveta in 42. v Evropi. Ekipi sta se doslej merili dvakrat v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2019, Slovenke so obe tekmi dobile s 3:0.

V nedeljo bodo tekmice še Latvijke, ki so na prvem turnirju pred domačimi gledalci v Rigi prvim nosilkam Romunkam povzročale veliko preglavic in že vodile z 2:0, preden so Romunke slavile po petih nizih. V drugi tekmi so bile proti Izraelu manj prepričljive (0:3).

Še pred tem bo v soboto ob 18. uri v slovenski prestolnici na vrsti dvoboj med Latvijkami in Islandkami.

Evropska liga, 12. junij:

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