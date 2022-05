Novi selektor Lebedew na prvem zboru tudi s petimi novinci

"Vsak igralec ima za seboj drugačno sezono, nekateri so ravno končali tekme, drugi jih še igrajo in ni bilo mogoče, da bi priprave začeli vsi hkrati. Tako začenjamo s kar precej pomlajeno zasedbo, a ti igralci bodo zdaj dobili priložnost, da se v prihodnjih tednih in na pripravljalnih tekmah dokažejo. Starejši igralci, od katerih se nekateri ubadajo tudi s poškodbami, pa bodo imeli nekoliko več časa, da se spočijejo, in mislim, da je to dobra rešitev. Začeli bomo individualni del, da se vsi skupaj privadimo na trenažni proces, nato pa bomo obremenitve postopoma stopnjevali," je uvodoma povedal Lebedew.

Kapetan Urnaut in še nekaj ključnih igralcev bo izpustilo prve treninge. Foto: Matic Eržen Avstralski strateg se zaveda, da je pred njegovimi varovanci naporna sezona, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo v Ljubljani. "Vsi se veselimo svetovnega prvenstva, ki bo v Sloveniji, kar je za nas idealno. Tudi liga narodov je zelo pomembna, saj vsaka tekma šteje za uvrstitev na svetovni lestvici. Obe tekmovanji in priprave moramo čim pametneje usklajevati. Imamo srečo, da imamo zares dobro ekipo, da imamo veliko dobrih igralcev, ne le treh ali štirih. Poskušali bomo narediti vse, da se uvrstimo na zaključni turnir VNL v Italiji, naša prednostna naloga pa je, da bodo vsi igralci pred začetkom svetovnega prvenstva v najboljši formi."

V Črnučah, kjer je reprezentanca opravila prvi trening, še ni bilo Gregorja Ropreta, Tončka Šterna, Roka Možiča, Žige Šterna in Saša Štalekarja, ki končujejo sezone v svojih klubih v Franciji, Italiji in Grčiji. V izbrano vrsto se po letu 2017 vrača Danijel Koncilja, ki v zadnjih sezonah uspešno igra v Franciji in se bo treningom prav tako priključil po koncu prvenstva. V slovenskem dresu bomo spet spremljali Mitjo Gasparinija: Na pripravah še ni Tineta Urnauta, saj se rusko prvenstvo še ni končalo, nekoliko več počitka je Lebedew namenil Dejanu Vinčiću, ki je sicer prišel pozdravit soigralce, treningom pa se bo priključil v nadaljevanju priprav. Nekoliko pozneje se bosta soigralcem pridružila še Klemen Čebulj in Alen Šket.

"Prihajajo nove generacije, ki so sposobne igrati na najvišji ravni"

Alen Pajenk Foto: Grega Valančič / Sportida Se je pa ponovnega snidenja s soigralci razveselil še en dolgoletni član izbrane vrste Alen Pajenk, ki mu nekaj preglavic povzroča poškodba stopala, a bo do prvih pripravljalnih tekem že nared: "Spet smo zbrani in spet začenjamo novo poglavje. Imamo nov štab, imamo tudi precej novincev in ta nova zgodba je samo pohvalna za slovensko odbojko. Vidimo namreč, da prihajajo nove generacije odbojkarjev, ki so sposobni igrati na najvišji ravni. Starejši bomo poskrbeli, da se bodo čim bolje vključili v našo ekipo in naš sistem ter jih naučili zmagovati. Najpomembnejše bo domače svetovno prvenstvo, ki se ga že vsi zelo veselimo. A tudi ligo narodov bomo morali odigrati na kar najvišji mogoči ravni, saj si želimo dobrega izhodišča za kvalifikacije za olimpijske igre."

Prvo priložnost za dokazovanje v članski vrsti bo dobilo pet slovenskih odbojkarjev, 21-letni sprejemalec Črnuč Črtomir Bošnjak, 17-letni korektor kamniškega Calcita Volleyja Nik Mujanovič, 25-letni prosti igralec Merkurja Maribora Alan Košenina ter njegov soigralec, 18-letni srednji bloker Janž Janez Kržič, ki se je vpoklica v reprezentanco zelo razveselil: "Ko sem prejel selektorjev poziv, sem bil presenečen in tudi počaščen, da bom lahko del te članske reprezentance. Na pripravah se bom poskusil izkazati po najboljših močeh, prikazati največ ter se čim več naučiti od najboljših."

Prva tekma čez 11 dni

Slovenski odbojkarji se bodo na tekme v Ligi narodov pripravljali v Ljubljani, kjer bodo 20. in 21. maja odigrali tudi pripravljalni tekmi s Hrvaško. Zatem jih čakajo še tekme v Srbiji in Bolgariji, prvi turnir VNL pa bodo igrali v Braziliji. Začel se bo 7. junija s srečanjem proti ZDA. Sledila bosta nastopa na Filipinih, ki bodo najboljše reprezentance sveta gostili med 21. in 26. junijem, in v Gdansku, kjer bo turnir od 5. do 10. julija. Veliki finale VNL se bo 18. julija začel v Bologni. Slovence vrhunec sezone nato čaka med 26. avgustom in 11. septembrom, ko bosta Slovenija in Poljska skupaj gostili svetovno prvenstvo. Na njem bodo naši odbojkarji nastopili šele drugič, leta 2018 v Italiji in Bolgariji so osvojili 12. mesto.