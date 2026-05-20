Nika Milošič odslej v močni italijanski ligi

Nika Milošič je kariero začela v Ženskem odbojkarskem klubu Ptuj, iz katerega je nato prestopila v Formis. Pred sezono 2023/24 je postala članica aktualnega državnega in pokalnega prvaka OTP banka Branik, s katerim je tudi sama osvajala lovorike. Pred sezono 2025/26 si jo je v svojih vrstah zaželel francoski prvak Levallois Paris Saint-Cloud, ki ga je vodil selektor slovenske ženske reprezentance Alessandro Orefice. Milošičeva se je tako pri 19 letih prvič podala v tujino in že v svoji prvi mednarodni sezoni s svojimi predstavami navdušila italijanskega prvoligaša Il Bisonte Firenze.

Nika Milošič Foto: Odbojkarska zveza Slovenije Mlado srednjo blokerko bomo odslej lahko spremljali v močni italijanski ligi A1, v kateri je klub iz Firenc v sezoni 2025/26 zasedel 10. mesto. "Zdaj je najprej na vrsti dolgo poletje z reprezentanco, česar sem vedno vesela. Zelo rada sem v reprezentanci in zelo rada imam reprezentančne soigralke. Počutim se domače in vedno se je lepo vrniti v domače okolje in v slovenski dres, ki mi je v veliko čast. Naslednjo sezono odhajam v Italijo, česar se zelo veselim. Prepričana sem, da bo veliko težje, kot je bilo zdaj v Franciji, ker je raven skorajda neprimerljiva. Italijanska liga je vseeno ena najmočnejših na svetu in mislim, da se bo takoj poznalo, proti kakšnim ekipam in kakšnim svetovno znanim igralkam bom igrala. Zadala sem si en še večji izziv, ampak sem vesela, da sem dobila to priložnost in jo bom zgrabila z obema rokama. Res se veselim, čeprav ne vem, kaj pričakovati, tako da je to še malo odprta knjiga, ampak vseeno mislim, da sem se dobro odločila. Grem počasi, po stopničkah, tako glede Firenc kot tudi glede tega, da tja odhajam s trenerjem, ki mi zaupa in tudi jaz njemu. Tako je lažje igrati, lažje se je privaditi. Mislim, da potrebujem še kakšno leto ali dve, da dobim samozavest in da se pokažem na ravni, na kateri si želim igrati. Želim priti v čim boljše klube in mislim, da je to dober uvod v ta profesionalni svet," je ob podpisu pogodbe z zasedbo Il Bisonte Firenze, katere trener bo slovenski selektor Orefice, dejala Milošičeva.

V minuli sezoni so se v italijanski A1 sicer že dokazovale tri reprezentantke Mija Šiftar, Maša Pucelj in Fatoumatta Sillah.