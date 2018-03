Najboljši, ko je bilo najbolj potrebno

Legionarji (od 12. do 21. marca)

V večini odbojkarskih lig po Evropi in svetu že potekajo izločilni boji in boji za lovorike. Mitja Gasparini je še vedno v igri za uvrstitev v finale korejskega prvenstva. Na prvi tekmi četrtfinala nemškega prvenstva je hladen tuš doživel pokalni prvak Dresdner, kjer uspešno nastopa tudi Saša Planinšec.

Mitja Gasparini in njegovi Korean Air Jumbos so še v igri za uvrstitev v veliki finale. Foto: kovo.co.kr

Potem ko so Jumbosi na prvi tekmi gladko izgubili proti Samsungu, so mu Mitja Gasparini in soigralci na drugi tekmi polfinala vrnili mila za drago. Če na prvi tekmi slovenskemu korektorju ni šlo prav nič od rok, je na drugi spet pokazal svoje mojstrstvo in ekipo zadržal v igri za finale. Odločilna tekma bo v četrtek ob 11. uri.

Pravi šok sta na začetku izločilnih bojev doživela Saša Planinšec in njen Dresdner. Aktualni nemški pokalni prvak in udeleženec četrtfinala pokala CEV ni imel svojega dne, Potsdam pa je vse skupaj izkoristil in ima zdaj lepo priložnost, da pred domačimi gledalci spiše pravljico. S porazom je četrtfinale proti favoriziranemu Stuttgartu začela tudi Anja Zdovc. Sprejemalka in napadalka po odbojkarski izobrazbi je igrala na mestu libera.

V Italiji se je v polfinale že uvrstil Tine Urnaut, ki je z Modeno še drugič premagal Milano Klemna Čebulja in trenerja Andree Gianija. Za finale se bo udaril z Lube Civitanovo.

Nič še ni odločenega v četrtfinalnem paru Verona – Trentino. Verončani so pred domačimi gledalci premagali štirikratne svetovne prvake in poravnali serijo na 1:1. S 23 točkami se je pri zmagovalcih izkazal Tonček Štern, Alen Pajenk jih je dodal osem, pri poražencih pa Jan Kozamernik kar 13.

Kako so se v preteklih dneh odrezali preostali slovenski odbojkarji in odbojkarice na tujem, si poglejte v spodnjih okvirih.

Evropa: Liga prvakov: Trentino : Chaumont 3:0

Jan Kozamernik (Trentino): 2 točki; 67% uspešnost napada (2/3) Noliko Maaseik : Lokomotiva Novosibirsk 3:0

Dane Mijatović (Noliko): 5 točk - 1 as; 80% uspešnost napada (4/5) Chaumont : Trentino 3:2

Jan Kozamernik (Trentino): 6 točk - 1 as, 1 blok; 40% uspešnost napada (4/10) Pokal CEV: Ziraat Bankasi : Verona 2:3

Alen Pajenk (Verona): 5 točk - 1 as, 2 bloka; 22% uspešnost napada (2/9)

Tonček Štern (Verona): 11 točk - 2 bloka; 39% uspešnost napada (9/23) Verona : Ziraat Bankasi 1:3

Alen Pajenk (Verona): 9 točk - 1 as, 1 blok; 58% uspešnost napada (7/12)

Tonček Štern (Verona): 8 točk; 30% uspešnost napada (8/27)

Italija: Četrtfinale: Milano : Modena* 1:3 /0:2/

Klemen Čebulj (Milano): 18 točk - 1 blok; 50% sprejem, 31% idealni (26 sp. žog, 6 napak); 63% uspešnost napada (17/27)

Tine Urnaut (Modena): 10 točk - 1 as; 67% sprejem, 52% idealni (21 sp. žog, 0 napak); 47% uspešnost napada (9/19) Verona : Trentino 3:2 /1:1/

Alen Pajenk (Verona): 8 točk - 1 as, 2 bloka; 50% uspešnost napada (5/10)

Tonček Štern (Verona): 23 točk - 3 bloki; 45% uspešnost napada (20/44)

Jan Kozamernik (Trentino): 13 točk - 3 asi, 1 blok; 64% uspešnost napada (9/14)



// - izid v zmagah; * - že v polfinalu

Poljska: Olszytn : Czarni Radom 3:0

Dejan Vinčić (Radom): 4 točke - 2 asa, 1 blok; 50% uspešnost napada (1/2) Belchatow : Bedzin 3:0

Jan Klobučar (Bedzin): 0 točk Ostrowiec Swietokrzyski : Budowlani Torun 3:2

Marina Cvetanović (Torun): 21 točk - 2 asa, 1 blok; 38% sprejem, 8% idealni (40 sp. žog, 4 napake); 33% uspešnost napada (18/55)

Turčija: Za 5. do 8. mesta: Maliye Piyango : Fenerbahče 3:1

Alen Šket (Fenerbahče): 9 točk - 1 as; 42% sprejem, 33% idealni (12 sp. žog, 0 napak); 36% uspešnost napada (8/22)

Južna Koreja: Polfinale: Korean Air Jumbos : Samsung Blue Fangs 3:1 /1:1/

Mitja Gasparini (Jumbos): 25 točk - 3 asi, 4 bloki ; 43% uspešnost napada (18/42) Samsung Blue Fangs : Korean Air Jumbos 3:1 /1:0/

Mitja Gasparini (Jumbos): 18 točk - 2 asa, 2 bloka; 31% uspešnost napada (14/44)



// - izid v zmagah; igra se na dve

Francija: Nice : Chaumont 3:2

Danijel Koncilja (Nice): 11 točk - 2 asa, 4 bloki; 38% uspešnost napada (5/13) Montpellier : Poitiers 3:0

Žiga Štern (Poitiers): 2 točki; 40% sprejem (6 sp. žog, 0 napak); 40% uspešnost napada (2/5) Evreux : Beziers 1:3

Eva Mori (Beziers): 2 točki; 67% uspešnost napada (2/3)

Nemčija: Četrtfinale: Dresdner : Potsdam 2:3 /0:1/

Saša Planinšec (Dresdner): 9 točk - 1 blok; 57% uspešnost napada (8/14) Stuttgart : Vilsbiburg 3:0 /1:0/

Anja Zdovc (Vilsbiburg): 33% sprejem, 33% idealni (12 sp. žog, 1 napaka) - igrala je na mestu libera



// - izid v zmagah; igra se na dve.

Belgija: Antwerp : Lendelede 3:0

Sara Valenčič (Antwerp): 14 točk - 1 as; 71% sprejem (7 sp. žog, 0 napak); 43% uspešnost napada (13/30)

Avstrija: Polfinale: Posojilnica Dob : Graz 3:0 /1:0/

Nejc Pušnik (Dob): ni igral

Mario Koncilja (Dob): ni igral // - izid v zmagah; igra se na tri. Redni del: Posojilnica Dob : Weiz 3:0

Nejc Pušnik (Dob): ni igral

Mario Koncilja (Dob): ni igral

Grčija: Thira : Ilioupolis 3:0

Monika Potokar (Thira): 18 točk - 3 asi, 2 bloka; 36% sprejem; 50% uspešnost napada (13/26)