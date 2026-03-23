Mujanović v slogu celotne sezone, Možič in Planinšič do napredovanja

V Franciji in na Poljskem so potekali zadnji krogi tekmovanja v prvem delu prvenstva v odbojki. Saša Planinšec, ki je na tokratnem obračunu dosegla 11 točk, se je na Poljskem z novo zmago Lodža, tokrat nad Bielsko-Biala, le še dodatno utrdila na drugem mestu lestvice in se uvrstila v četrtfinale tekmovanja.

Za skoraj vsemi slovenskimi reprezentanti in reprezentantkami v odbojki, ki igrajo na tujem, je redni del tekmovanja v različnih ligah. Z rednim delom tekmovanja nadaljuje le še Jan Kozamernik, ki nosi barve japonske zasedbe Tokyo Great Bears in je minuli konec tedna odigral dva obračuna proti Toray Arrows Shizuoka. Slovenski srednji bloker je v prvem obračunu prišel do ene, v drugem pa do dveh točk ter zabeležil eno zmago in tesen poraz po petih nizih.

Mujanović v slogu celotne sezone

Nika Milošič, Nik Mujanović in Rok Bračko so sklenili redni del tekmovanja v Franciji. Milošič je z Levalloisom doma premagala Evreux Volley-Ball, pri tem prispevala sedem točk in redni del zaključila na tretjem mestu.

Do napredovanja v četrtfinale je prišel tudi Nik Mujanović, ki s Tours Volley-Ball zaseda vrh moškega dela prvenstva, tudi zadnjo tekmo rednega dela je zaključil v slogu celotne sezone, nasprotnikom Arago de Sete pa zadal 19 točk in se z ekipo veselil nove prvenstvene zmage.

Rok Bračko je s Chaumont Volley-Ball moral premoč priznati ekipi Nice Volley-Ball, ki je po napetih petih nizih slavila pred domačimi navijači. Bračko je na obračunu prispeval sedem točk, redni del pa je z ekipo zaključil na 12. mestu.

Eva Pavlović Mori je z ekipo Zarečje Odincovo prišla do napredovanja v polfinale ruskega prvenstva, ko je na tretji tekmi četrtfinala proti Lokomotiv Kaliningrad prišla še do druge zmage, na kateri je izkušena podajalka prispevala dve točki.

Že nekaj dni kasneje je sledila prva polfinalna tekma proti Uraločka-NTMK, ko je morala z ekipo priznati premoč nasprotnicam, prispevala pa je tri točke.

Do dveh prepričljivih zmag je v četrtfinalu prišel Žiga Štern, ki je z Jenisejem Krasnojarskim najprej v gosteh premagal Gazprom-Jugra Surgut, nato pa še pred domačimi navijači, na obračunih je prispeval po devet in 11 točk.

Možič in Planinšič do napredovanja

Ekipa nemškega Dresdnerja je z Loreno Lorber Fijok (11 točk) na čelu prepričljivo slavila na prvi četrtfinalni tekmi prvenstva proti USC Münster.

Drugo četrtfinalno tekmo pa sta odigrali Anja Mazej in Mirta Velikonja Grbac v romunskem prvenstvu. Prosta igralka Anja Mazej je na gostovanju pri CSM Lugoj z Voluntari slavila še drugič, medtem ko je Mirta Velikonja Grbac, ki je na obračunu med CSM Constanta in CS Dinamo prispevala šest točk, morala premoč priznati nasprotnicam. Sašo Štalekar na zadnji tekmi rednega dela ni igral.

V italijanski serie A sta bila ponovno v akciji Rok Možič in Uroš Planinšič v dresu Rana Verone. Po uvodnih dveh zmagah v četrtfinalu nad Allianz Milanom sta morala z moštvenimi kolegi nasprotnikom na tretjem srečanju priznati premoč, že na četrtem pa sta ponovno slavila in se z ekipo veselila napredovanja. Možič je na tekmah prispeval po 16 in 12 točk, medtem ko je Planinšič na nasprotnike vršil pritisk s servisom.