Možič: Nekatere stvari bo treba izpiliti in ugotoviti, katera bo udarna postava

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je te dni opravila prve treninge v kompletni postavi. Reprezentanci sta se kot zadnja po klubskih obveznostih v Aziji pridružila Jan Kozamernik in Rok Možič. Skupaj s selektorjem Fabiom Solijem se nosilca slovenske igre že veselita prvih preizkušenj v elitni ligi narodov.

"Zdaj smo kompletni in bomo lahko stopnjevali naše priprave ter tako naredili dodaten korak pri kakovosti naše igre," se je prihoda Roka Možiča in Jana Kozamernika razveselil Fabio Soli. Reprezentanco v nedeljo in ponedeljek čakata dve prijateljski tekmi s Srbijo, ki bosta po ocenah selektorja pomembna preizkusa stanja reprezentance. Ta v novo reprezentančno sezono po lanski pomladitvi vstopa z bolj obsežno menjavo generacij, zato vsi prisotni na današnjem novinarskem terminu priznavajo, da bodo pripravljalne tekme dale odgovore tudi na določena kadrovska vprašanja in taktiko.

"Pripravljalne tekme moramo izkoristiti predvsem, da poskušamo čim več različnih stvari. Da vidimo, kaj deluje in kaj ne ter se ustrezno odzovemo," je dejal Kozamernik. "Dejstvo je, da nismo bili kompletni od samega začetka teh priprav, kar bo treba upoštevati in biti na začetku malce bolj osredotočen na našo igro, šele kasneje pa gledati tudi malce bolj na rezultate." Prvo pripravljalno tekmo proti Srbiji bo Slovenija odigrala v nedeljo v Tivoliju, drugo pa dan pozneje v Stožicah v sklopu projekta Botrstva v športu, na kateri bo kapetan Tine Urnaut gostil tudi tekmo zvezd z dobrodelno noto.

Podobno razmišlja tudi Možič, ki pravi, da bo pomlajena reprezentanca še nekaj časa iskala svojo identiteto. "Nekatere stvari bo treba še izpiliti in ugotoviti bomo morali, katera bo tista udarna postava. Zaenkrat tega še ne vemo, trener poskuša različne stvari," je priznal 24-letni Mariborčan, ki se je pred kratkim preizkusil tudi v azijski ligi prvakov in jo z ekipo Jakarta Bhayangkara Presisi tudi osvojil.

Jan Kozamernik Foto: OZS Tako Soli kot Kozamernik poudarjata, da je cilj imeti čim širši igralski kader in narediti nov preboj pri razvoju mladih igralcev. "Liga narodov je v zadnjih letih format, v katerem se daje priložnost dokazovanju mlajših igralcev. To je tudi eden izmed ciljev te reprezentance," je bil jasen Kozamernik. Podobno je dejal Soli: "Preizkušamo različne taktične prijeme in postavitve. Vemo, da ne moremo sloneti zgolj na sedmih igralcih, zato poskušamo različne taktične postavitve. Želim videti čim več različnih igralcev prispevati k tej ekipi."

Pri vključevanju mlajših igralcev je po njegovem najpomembnejše obvladovanje pričakovanj. "Trenutno gremo iz dneva v dan in nato bomo šli iz tekme v tekmo," je dejal. Selektor se ravno zaradi tega nerad spušča v rezultatske napovedi in cilje, kot pravi si želi predvsem čim boljših predstav moštva. Po drugi strani tako Možič kot Kozamernik po dveh zaporednih osvojenih četrtih mestih v ligi narodov kot osnovni cilj postavljata ponovno uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice.

Prvi turnir lige narodov bo na sporedu v Linyiju na Kitajskem od 10. do 14. junija. Slovenija se bo na njem pomerila s Kitajsko, Kubo, Poljsko in Japonsko.