Mariborski odbojkarji pripeljali nova organizatorja igre

Odbojkarji i-Vent Maribora sestavljajo ekipo za novo sezono. Mozaiku sta se pridružila nova organizatorja igre mladi in perspektivni Mark Lačen ter po mnenju kluba eden največjih talentov slovenske odbojke Valentin Predan.

Prvi nov obraz v mariborski ekipi je Mark Lačen, ki v Maribor prihaja po desetih letih igranja v Ljubljani. Odbojkarsko pot je začel v Črnučah, zadnjo sezono pa je nastopal v Kranju v 1.B ligi. Zdaj ga čaka nov velik korak v karieri - igranje na najvišji slovenski klubski ravni.

"Veliko zadovoljstvo v klubu predstavlja tudi nadaljevanje zgodbe z mladim organizatorjem igre Valentinom Predanom. Eden največjih talentov slovenske odbojke se je prvi članski ekipi sicer priključil že decembra, v le nekaj mesecih pa je dokazal, za kako kakovostnega in perspektivnega igralca gre," so zapisali v klubu.

Predan je trenutno eden redkih slovenskih organizatorjev igre, ki bo poleti nosil dres tako mladinske kot tudi članske reprezentance Slovenije.

"V novo sezono se podajamo z dvema novima, izredno mladima podajalcema. Najprej je tukaj Lačen, katerega smo spremljali skozi celotno prejšnjo sezono. Gre za zelo zanimivega in perspektivnega igralca, ki je željan dokazovanja na najvišji klubski ravni. Predana spremljamo že nekaj let in končno smo ga lahko uvrstili v prvo ekipo kot enega izmed nosilcev igre, na katerega najbolj računamo. Pri rosnih 16 letih imamo v Valentinu igralca, na katerega lahko resno računamo v prihodnjih letih - ne samo mi, ampak tudi reprezentanca, katere član je že in bo tudi v prihodnje," je o okrepitvah povedal trener Sebastijan Škorc.

