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Avtor:
STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
16.00

Osveženo pred

41 minut

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Lorena Lorber Fijok slovenska ženska odbojkarska reprezentanca

Nedelja, 28. 6. 2026, 16.00

41 minut

Slovenska odbojkarska reprezentantka

Lorena Lorber Fijok se seli v klub, ki igra ligo prvakinj

Avtor:
STA

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Lorena Lorber Fijok | Lorena Lorber Fijok | Foto Jure Banfi

Lorena Lorber Fijok

Foto: Jure Banfi

Slovenska odbojkarska reprezentantka Lorena Lorber Fijok se iz nemškega prvoligaša Dresdna SC 1898 seli v Romunijo. Kariero bo nadaljevala v zasedbi Voluntarija, s katerim bo igrala tudi ligo prvakinj.

V romunski zasedbi je v minuli sezoni že igrala še ena slovenska reprezentantka Anja Mazej.

"Veselim se novega izziva. Po dveh sezonah bom zamenjala prvenstvo, zato mi sprememba okolja predstavlja dodatno motivacijo. Cilji kluba so vsako leto visoki. V minuli sezoni so osvojili prvenstvo, kar nam v prihajajoči prinaša nastop v ligi prvakinj, o njeni pomembnosti in vrednosti pa verjetno ni treba posebej razglabljati," je dejala Lorena Lorber Fijok.

Pred tem je Lorber Fijok, ki je odbojkarsko pot začela v Mariboru, igrala še za grški Thiras, in sicer v sezoni 2023/24, ko se je prvič podala na tuje.

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