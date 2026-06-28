Lorena Lorber Fijok se seli v klub, ki igra ligo prvakinj

Slovenska odbojkarska reprezentantka Lorena Lorber Fijok se iz nemškega prvoligaša Dresdna SC 1898 seli v Romunijo. Kariero bo nadaljevala v zasedbi Voluntarija, s katerim bo igrala tudi ligo prvakinj.

V romunski zasedbi je v minuli sezoni že igrala še ena slovenska reprezentantka Anja Mazej.

"Veselim se novega izziva. Po dveh sezonah bom zamenjala prvenstvo, zato mi sprememba okolja predstavlja dodatno motivacijo. Cilji kluba so vsako leto visoki. V minuli sezoni so osvojili prvenstvo, kar nam v prihajajoči prinaša nastop v ligi prvakinj, o njeni pomembnosti in vrednosti pa verjetno ni treba posebej razglabljati," je dejala Lorena Lorber Fijok.

Pred tem je Lorber Fijok, ki je odbojkarsko pot začela v Mariboru, igrala še za grški Thiras, in sicer v sezoni 2023/24, ko se je prvič podala na tuje.