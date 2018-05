Kdo v finale lige prvakov?

Liga prvakov, zaključni turnir (Kazan)

V Kazanu so se začeli boji za krono v ligi prvakov. V prvem polfinalu se merita poljski in italijanski podprvak Zaksa in Lube Civitanova, v drugem pa se bosta za finale udarila še Perugia in Zenit. Mnogi menijo, če kdo, lahko četrto zaporedno krono Rusom preprečijo ravno italijanski prvaki. V drugem polfinalu bo torej pokalo.