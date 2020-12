Berlinčani premočni za ACH Volley

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ACH Volley evropsko sezono, ki jo kroji pandemija koronavirusa, začenja v Berlinu. Na prvi tekmi skupinskega dela, ki bo v celoti odigran na dveh turnirjih, so morali priznati premoč nemški ekipi Berlin Recycling Volleys, v kateri mrgoli zvezdnikov. Ljubljančani so bili še najbližje Nemcem v drugem nizu, ko so vodili s 23:22, a vsaj častnega niza jim kljub temu ni uspelo osvojiti.