V živo: ACH Volley v prvem nizu brez možnosti

Odbojkarji ACH Volleyja pravkar igrajo četrto tekmo lige prvakov. Na gostovanju se merijo s favorizirano poljsko zasedbo iz Rzeszowa, za katero igra tudi Klemen Čebulj. Poljaki imajo po treh tekmah na računu zmago in dva poraza, ljubljanska ekipa pa je še brez zmage in točke. Zvečer sledi srečanje med stoodstotnim Trentinom in francoskim Toursom, ki je pri dveh zmagah.