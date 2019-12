Oranžni zmaji so preteklo sredo šokirali Evropo. V Tivoliju so s 3:2 v nizih porazili ruskega prvaka Kuzbass iz Kemerovega, danes pa jih čaka obračun s prav tako fantastično rusko ekipo, ki v izredno močnem ruskem prvenstvu zaseda tretje mesto. Zaostaja leta za Novosibirskom in Kuzbassom.

Lahko ACH Volley po Kuzbassu premaga tudi Fakel? Da. 50,00% +

Ne. 50,00% +

Pleško: Zmaga nad Kuzbassom spodbuda, a tudi obveza

"Tekma proti Kuzbassu je že v arhivu. Je lep spomin, hkrati pa seveda spodbuda za naprej in obveza, da se kažemo v tej luči tudi v nadaljevanju sezone," je po zmagi v Tivoliju povedal trener Ljubljančanov Matija Pleško, ki se je kmalu po veliki senzaciji v mislih že preselil na sobotno tekmo z Mariborom in torkovo v Urengoju. Oranžni zmaji so pretekli konec tedna hitro opravili z mladimi Štajerci in niso porabili veliko energije, danes ob 15. uri pa jih čaka nova misija "nemogoče", a tako je bilo tudi pred tednom dni.

Najlepše tri obrambne akcije 2. kroga, zvezda je tudi 203 centimetre visoki bloker Matic Videčnik:

Let us present you the most spectacular defences from the #CLVolleyM last leg! 💥 Knack Volley Roeselare ACH Volley Ljubljana LUBE Volley Objavil/a CEV Champions League Volley dne Nedelja, 15. december 2019

Kljuka, Volkov, Padar, Shoji ...

Tako kot ACH je tudi Fakel v prvih dveh krogih zmagal in izgubil. Ruska ekipa je v prvem krogu v gosteh gladko izgubila proti Kemerovu, na domačem terenu pa Recycling Berlinu ni pustila nobene možnosti za niz. Fakel ima ekipo sestavljeno do popolnosti in težko je govoriti o njihovih šibkih točkah, zagotovo pa so za Ljubljančane najbolj nevarni ruska reprezentanta Jegor Kljuka in Dmitrij Volkov ter madžarski korektor Krisztian Padar, ki je zadnja leta igral v Aziji. Omenimo še odličnega ameriškega libera Erika Shojija, ki je prav tako nepogrešljiv člen ruske ekipe.

Klemen Čebulj je bil eden izmed junakov tesne tekme proti Fenerbahčeju. Foto: CEV

Klemen Čebulj na delu v četrtek

Slovenci imamo poleg ACH Volleyja še enega predstavnika v najmočnejšem klubskem tekmovanju. Klemen Čebulj in njegov Trentino bosta na delu v četrtek. Drugo zmago bosta lovila proti češkemu prvaku iz Budejovic.

