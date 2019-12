V živo: ACH Volley ligo prvakov začenja v Berlinu

Oranžnim zmajem letos žreb skupin ni bil naklonjen. Dobili so tri ekipe, ki merijo na sam vrh, poleg nemških prvakov - ti blestijo tudi v letošnjem prvenstvu Nemčije, saj so na desetih tekmah izgubili le točko in hkrati le tri nize - še dve močni ruski ekipi Kuzbas Kemerovo in Novi Urengoj. Čeprav so se pred žrebom spogledovali z napredovanjem v izločilne boje, so morali znižati pričakovanja, a sami tega nočejo priznati.

Kakšne so ambicije Berlina, pove podatek, da zanj igra odličen podajalec ruske reprezentance Sergej Grankin. Poleg njega so v moštvu štirje Američani, Pleško najbolj ceni izjemnega skakalca, korektorja Benjamina Patcha, ki trka na vrata prve postave ameriške reprezentance. Poleg njiju sta tu še francoski reprezentant Nicolas Le Goff, njegova rojaka Pierre Michel Puyol in Samuel Tuia, ki sta tudi že igrala za galske peteline, nemško reprezentanco zastopajo Moritz Reichert, Georg Klein in Julian Zenger, tujec je tudi Poljak Adam Kowalski.

