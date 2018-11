V živo: Slovenski prvak za začetek v Nemčijo, Šket gosti belgijskega podprvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ACH Volley v sredo začenja nastope v najelitnejšem odbojkarskem tekmovanju, ligi prvakov. Prvi nasprotnik zmajev v skupini C bo nemška ekipa Friedrichshafen, ki jo vodi selektor svetovnih prvakov Poljakov, Vital Heynen.

Letošnjo zasedbo petnajstkratnih državnih prvakov, ki so v slovenskem prvenstvu trenutno edina neporažena ekipa, čaka prvič v tej sezoni najtežji preizkus. Svojo formo bodo testirali proti nemškim podprvakom, za katere trener ACH Volleyja Andrej Urnaut meni, da na domačih tleh predvsem dobro servirajo, točko pa nasprotniku mnogokrat zadajo z vrhunskim blokom: ''So kompletna ekipa, saj igrajo zelo dobro na vseh položajih.''

Tudi za igro svojih varovancev meni, da je na visoki ravni. ''Dejstvo pa je, da bomo morali dobro servirati in sprejemati, če bomo želeli igrati z njimi. V tekmo gremo s pozitivno miselnostjo in seveda na zmago,'' je še dodal strateg Ljubljančanov, ki ima v svoji karieri bogate izkušnje z nemškimi moštvi. Kot igralec v sezoni 2002/2003 in kot glavni trener leta 2009 je bil del nemških prvakov, danes imenovanih Berlin Recycling Volleys.

Čeprav na zadnjih dveh tekmah zaradi bolezni ni igral reprezentant Jani Kovačič, je ta v ponedeljek že normalno treniral in bo lahko pomagal soigralcem v Friedrichashafnu. Tekma se bo začela ob 20. uri.

Poleg ACH Volley bosta slovenske barve v ligi prvakov zastopala še dva Slovenca. Alen Šket bo s Halkbankom v prvem krogu gostil belgijskega podprvaka Roeselare, Tineta Urnauta pa z Modeno čaka zahteven obračun z italijanskim rivalom Lube Civitanovo. Italijanski ekipi sta se pred dnevi že pomerili, po petih nizih je v Modeni slavila zvezdniška Civitanova.

Liga prvakov, 1. krog: