V Tivoli prihajajo Nemci, Štern v Belgiji, Čebulja čaka italijanski derbi

ACH Volley bo v sredo v 5. krogu lige prvakov v Tivoliju gostil nemške prvake Berlin, ki je tako kot Ljubljančani pri eni zmagi in treh porazih. V Berlinu so bili Nemci boljši s 3:0 v nizih, slovenski prvaki pa bodo naredili vse, da jim vrnejo in skočijo na tretje mesto v skupini B. V sredo bo v ligi prvakov debitiral tudi Tonček Štern, ki bo s Halkbankom gostoval pri belgijskem Noliku, Klemen Čebulja in njegov Trentino pa v četrtek čaka italijanskim derbi proti Lube Civitanovi.