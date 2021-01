Za začetek tekma za dušo

"Pot do Nantesa je bila resda dolga, dvakrat, v Benetkah in Amsterdamu, smo morali na letališču opraviti tudi hitri test na koronavirus, ampak zvečer smo že bili v hotelu, tako da smo v ponedeljek lahko v miru trenirali. Seveda je Conegliano izrazit favorit v našem medsebojnem dvoboju, svojo moč je potrdil na vseh treh tekmah v Trevisu, dokazuje pa jo tudi v domačem prvenstvu. Italijanke imajo tako širok krog kakovostnih igralk, da je popolnoma vseeno, v kakšni zasedbi bodo igrale proti nam. Za naše igralke bo tekma z njimi nagrada za trdo delo, ki ga kažejo skozi sezono. Boriti se bomo morali za vsako točko, skušali jim bomo nuditi čim večji odpor, do česa nas bo to pripeljalo, pa bomo videli," pred prvo tekmo na turnirju v Nantesu meni trener Kamničank Aljoša Jemec.

Podobno razmišlja tudi Eva Pogačar. "Velika čast bo še enkrat igrati proti tako kakovostni ekipi, kot je italijanska, zato se te tekme resnično veselimo. Iz te tekme se bomo poskušale čim več naučiti, predvsem bo to priložnost, da si pridobimo nove izkušnje, videle pa bomo, česa smo sposobne. Vsekakor bo to tekma za dušo," se uvodne tekme Kamničank v Nantesu veseli njihova kapetanka.