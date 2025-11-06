Odbojkarice OTP banke Branika evropsko sezono začenjajo v tretjem, zadnjem krogu kvalifikacij lige prvakinj. Njihova tekmica za uvrstitev v skupinski del je Benfica, ki se je kvalifikacijam pridružila v drugem krogu. Uvodna tekma bo ob 18.30 v Lizboni, povratna prihodnjo sredo.

Mariborske igralke posebnih izkušenj v ligi prvakinj nimajo. Zadnjič, ko so v njej igrale, sta bili v postavi le Iza Mlakar in Klara Milošić, za vse druge bo to debitantski nastop. Mariborčanke tekmice spoštujejo, zavedajo se, da bodo igrale proti bogatejši ekipi, ki ima v svojih vrstah veliko tujk, a poskušale bodo pokazati, da ni tudi kakovostnejša.

"Seveda je naš cilj uvrstitev v skupinski del lige. Čaka nas sicer težka naloga, Benfica je zelo kakovostna ekipa, a verjamemo, da nam lahko uspe. Že v Lizboni želimo zmagati, tudi poraz z 2:3 ne bi bil slab. Za to bo treba dobro servirati in sprejemati njihove servise," je pred odhodom na Portugalsko dejal mariborski strateg Žiga Kos.

"Čaka nas sicer težka naloga, Benfica je zelo kakovostna ekipa, a verjamemo, da nam lahko uspe. Že v Lizboni želimo zmagati, tudi poraz z 2:3 ne bi bil slab. Za to bo treba dobro servirati in sprejemati njihove servise." Foto: Jure Banfi

Benfica je v prvem krogu kvalifikacij igrala proti Las Palmasu, prvo tekmo doma je dobila s 3:1, v gosteh pa izgubila z 0:3, a to popravila z zmago v zlatem nizu. Na obeh tekmah je bila njihova glavna igralka temnopolta ameriška sprejemalka Kyra Chiara Holt, veliko pa je v njihovi igri odvisno tudi od srbske dvojice na korektorskem oziroma blokerskem mestu Isidore Ubavić in Veronike Dokić.

Na mestu sprejemalke igrata še Brazilka Mayara Barcelos in Argentinka Tatiana Rizzo, v ekipi so od tujk še po ena Američanka, Argentinka in Turkinja. Na prvih dveh evropskih tekmah je brazilski trener Henrique Fortado Perreira v igro poslal praktično vse igralke.

Povratna tekma bo prihodnjo sredo v Mariboru.