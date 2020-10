Kamničanke na Poljskem lovijo presenečenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske državne prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja so do zdaj že dvakrat igrale v ligi prvakinj, obakrat so bile vanjo uvrščene neposredno, v letošnji sezoni morajo igrati kvalifikacije. Njihova zadnja ovira je poljska ekipa LKS Commercecon Lodž, s katero se bodo prvič pomerile v torek ob 20.30 v Lodžu, povratna tekma pa bo na sporedu prihodnjo sredo, 14. oktobra, ko bodo v Kamniku gostile Poljakinje.