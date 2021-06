Slovenci za ogrevanje v zahteven teden nad Kanado

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska odbojkarska reprezentanca ob 15. uri začenja tretji sklop tekem v Ligi narodov. Njen tekmec bo na papirju najlažji od vseh v tem tednu. Nasproti ji bodo stali Kanadčani. V četrtek in petek sledita zahtevnejša obračuna s Francijo in Rusijo.

Italijanski Rimini med 28. majem in 27. junijem v Ligi narodov gosti 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Vsaka ekipa igra z vsako, vsaka pa odigra 15 tekem. Najboljše štiri si nato zagotovijo nastop na "zaključnem turnirju", ki bo 26. in 27. junija.

Slovenska odbojkarska reprezentanca po dveh sklopih s štirimi zmagami in dvema porazoma zaseda peto mesto, pred njo pa je zahteven trojček tekem. Za uvod se bo pomerila z na papirju slabšim tekmecem Kanado, ki je na prvih šestih tekmah dvakrat zmagala (Argentina, Bolgarija) in štirikrat izgubila. Obračun se bo začel ob 15. uri.

Zahtevnejša preizkusa pa četo Alberta Giulianija čakata v četrtek in petek, ko ji bosta nasproti stali Rusija in Francija. Slovenci si želijo, da bi ob Kanadi premagali vsaj še eno od obeh velesil.

Pred novim tednom so v slovenskem taboru napovedali, da bo treba poskrbeti za več rotacij in bolj prerazporediti igralni čas, saj v nasprotnem primeru ne bodo zdržali hudega tekmovalnega ritma. Prav pomanjkanje svežine so označili za ključni dejavnik ob zadnjem porazu proti Nemčiji.

Liga narodov, sedmi krog Sreda, 9. junij

15.00 Slovenija – Kanada



Srbija – Nemčija

Japonska – Avstralija

Francija – Rusija

Argentina – Italija

Iran – ZDA

Poljska – Bolgarija

Nizozemska – Brazilija