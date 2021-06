Slovenci "na kosilo" z nekdanjim selektorjem

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo zadnjo tekmo drugega cikla lige narodov že ob 12. uri odigrala proti Nemčiji, ki jo vodi nekdanji selektor Slovenije Andrea Giani. Slovenci so po uvodnem porazu nanizali štiri zmage - v drugem tednu so s 3:0 odpihnili tako Nizozemsko kot Argentino - in so pri vrhu lestvice, Nemci pa so po petih tekmah pri dveh zmagah - izgubili so tako z Argentino kot Nizozemsko.