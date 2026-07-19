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Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
19. 7. 2026,
14.35

Osveženo pred

23 minut

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Natisni članek
slovenska odbojkarska reprezentanca odbojka odbojkarska liga narodov

Nedelja, 19. 7. 2026, 14.35

23 minut

Liga narodov, 19. julij

Slovenci proti nekdanjemu selektorju za čim boljše izhodišče zaključnega turnirja

Avtor:
Pe. M.

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Turčij : Slovenija, slovenska moška odbojkarska reprezetanca | Slovenski odbojkarji bodo za konec rednega dela lige narodov ob 20. uri igrali s Srbi. | Foto VolleyballWorld

Slovenski odbojkarji bodo za konec rednega dela lige narodov ob 20. uri igrali s Srbi.

Foto: VolleyballWorld

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo ob 20. uri odigrala zadnjo tekmo rednega dela lige narodov. Slovenci so si zaključni turnir, ki bo konec meseca na Kitajskem, že zagotovili, bo pa večerna tekma proti gostiteljem Srbom, ki jih vodi nekdanji selektor slovenske zasedbe Gheorghe Cretu, pomembna za izhodišče zaključnega turnirja. Slovenci lahko redni del končajo na drugem mestu, v najslabšem primeru bodo četrti.

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Srbija si je po sobotnem porazu z Nemčijo dokončno zaprla vrata zaključnega turnirja najboljših sedmih ekip in domačina Kitajske, trenutno je s petimi zmagami in šestimi porazi na desetem mestu, na sedmo mesto pa ne more več splezati.

Za Slovence bo tekma pomembna zaradi razvrstitve rednega dela in posledično boljšega položaja na zaključnem turnirju. Srbijo vodi tudi nekdanji slovenski selektor Romun Gheorghe Cretu. Zato je gotovo, da bodo igralci obeh ekip storili vse, da bi igrišče zapustili z zmago, motiva nobenemu igralcu ne bo manjkalo.

Varovanci Gheorgheja Cretuja nimajo več možnosti za zaključni turnir. | Foto: Volleyball World Varovanci Gheorgheja Cretuja nimajo več možnosti za zaključni turnir. Foto: Volleyball World

Kot je napovedal slovenski selektor Fabio Soli, bodo morali njegovi izbranci zaigrati bolje kot proti Turčiji, ko kljub zmagi z igro ni bil zadovoljen.

Na turnirju v Beogradu je Slovenija premagala Nemčijo, Iran in Turčijo, doslej pa je edina dva poraza zabeležila proti Japonski na turnirju na Kitajskem ter proti Italiji na domačem turnirju v Stožicah.

Prav Japonska bo redni del brez poraza končala na prvem mestu.

Brez zaključnega turnirja so ostale nekatere velike reprezentance, kot sta Brazilija in Francija.

Liga narodov, 19. julij:

Lestvica lige narodov

slovenska odbojkarska reprezentanca odbojka odbojkarska liga narodov
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