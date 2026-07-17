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Avtor:
Pe. M.

Petek,
17. 7. 2026,
9.42

Osveženo pred

40 minut

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slovenska odbojkarska reprezentanca odbojka odbojkarska liga narodov

Petek, 17. 7. 2026, 9.42

40 minut

Liga narodov, 17. julij

Slovenci začenjajo naporen konec tedna: Vsaka tekma pomembna

Avtor:
Pe. M.

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slovenska odbojkarska reprezentanca : Brazilija | Slovenci se bodo ob 20. uri pomerili z Iranom. | Foto VolleyballWorld

Slovenci se bodo ob 20. uri pomerili z Iranom.

Foto: VolleyballWorld

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo po dnevu tekmovalnega premora ob 20. uri napadala osmo zmago v ligi narodov, v kateri se bori za potrditev svojega petega zaključnega turnirja osmerice. Slovenci so mu povsem blizu, medtem ko njihov večerni tekmec Iran zanj nima več možnosti. Pred varovanci Fabia Solija je naporen konec tedna, odigrali bodo tri tekme v treh dneh.

Slovenska odbojkarska reprezentanca - Nemčija, liga narodov, Beograd
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Slovenski odbojkarji so po devetih tekmah letošnje izvedbe lige narodov pri sedmih tekmah in dveh porazih. To jih uvršča na četrto mesto lestvice in jim zagotavlja odličen položaj za potrditev zaključnega turnirja osmerice, ki bo konec meseca na Kitajskem. Kitajci so trenutno na zadnjem mestu tekmovanja, a imajo kot gostitelji vstopnico že zagotovljeno, tako da je prostora za sedem reprezentanc.

V najboljšem položaju so neporaženi Japonci, ki so pri desetih zmagah, drugi z osmimi zmagami so Američani, sledijo Poljaki in Slovenci s po sedmimi zmagami. Varovanci Fabia Solija so v sredo turnir v Beogradu odprli z zmago s 3:1 nad Nemčijo, v četrtek so imeli tekmovanja prost dan, zdaj pa sledijo tri tekme v treh dneh, na katerih si bodo poskušali izboriti čim boljše izhodišče za zaključni turnir. Na tem se bo prvi meril z najslabšim, drugi s sedmim ...

Slovenci, ki v Srbiji ne morejo računati na pomoč poškodovanih Janija Kovačiča in Tončka Šterna, se bodo ob 20. uri pomerili z Iranom. Ta je pri zgolj treh zmagah, včeraj je po petih setih premagal Nemce, in nima več možnosti napredovanja na zaključni turnir.

"Treba bo začeti na polno, motivacije ne manjka. Vsaka tekma je pomembna, tako za končno razvrstitev kot za uvrstitev na zaključni turnir." | Foto: Aleš Fevžer "Treba bo začeti na polno, motivacije ne manjka. Vsaka tekma je pomembna, tako za končno razvrstitev kot za uvrstitev na zaključni turnir." Foto: Aleš Fevžer

"Iran je zelo fizična ekipa, tako da bo treba igrati zelo pametno, dobri so v bloku, obrambi, hitri so v napadu, imajo dobro organiziran 'side-out'. Dobra ekipa, ki je v letošnji ligi narodov večkrat imela priložnost, da premaga večje ekipe, a jim je malo zmanjkalo. Treba bo začeti na vso moč, motivacije ne manjka. Vsaka tekma je pomembna, tako za končno razvrstitev kot za uvrstitev na zaključni turnir. Naredili bomo vse, da zmagamo," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal kapetan Tine Urnaut.

Zadnji dve tekmi v ligi narodov so dobili Slovenci, lani so slavili s 3:2, pred tremi leti pa s 3:0. Na svetovni lestvici je Slovenija po brazilski zmagi nad Francijo zdaj sedma reprezentanca sveta, Iran je na 17. mestu.

Slovence po večerni tekmi v soboto ob 16.30 čaka obračun s Turčijo, v nedeljo ob 20. uri pa še z gostiteljico Srbijo.

Liga narodov, 17. julij:

Lestvica lige narodov

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