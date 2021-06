Slovenci proti trdoživemu Iranu vknjižili tri točke in skočili na tretje mesto

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi četrtega sklopa Lige narodov s 3:1 v nizih premagala Iran in vknjižila nove tri točke, s katerimi ostaja v dobrem položaju za uvrstitev na zaključni turnir. Po delitvi točk na tekmi med Francijo in Italijo je četa Alberta Giulijanija skočila na tretje mesto. Po današnjem igralnem dnevu sledijo trije dnevi tekmovalnega premora, nato pa še zadnji sklop trojčkov tekem.

Iran : Slovenija 1:3 (14, -20, -19, -30)

Slovenci ostajajo v stiku, spodrsljaj Srbov

Slovenci po zmagi nad Iranom pred zadnjim sklopom tekem zasedajo izvrstni tretje mesto. Neposredni tekmici naše reprezentance v boju za četrto mesto, Rusija in Srbija, sta že odigrali 12. tekmo. Rusi so svoje delo opravili brez praske, s 3:0 so premagali Bolgare in so zdaj četrti. Na drugi strani pa so se Srbi opekli, saj so proti Argentincem ostali brez točke, kar pomeni, da ostajajo za Slovenijo. Za Slovenijo pa ostajajo tudi Francozi, ki so danes po petih nizih priznali premoč Italiji.

Poročilo s tekme:

"Malo se nam že pozna utrujenost"

"To je bila tretja tekma v treh dneh, malo se nam že pozna utrujenost. A moramo priznati, da v tekmo nismo stopili s pravim pristopom, bili smo preveč sproščeni, kar se je takoj poznalo. Tudi oni so odigrali prvi niz odlično, ujeli nekaj nemogočih točk. A mi smo pravočasno začeli igrati bolje in nato zasluženo zmagali," je po tekmi povedal korektor slovenske reprezentance Tonček Štern.

Libero Jani Kovačič je dodal: "Pričakovali smo težko tekmo. Iran je izkušena ekipa, že dolgo igro turnirje med najboljšimi. Ima tudi svojo kakovost, ki so jo danes pokazali. Toda tudi mi smo jo. Z ekipno igro smo prišli do pomembne zmage. Zdaj imamo še tri tekme, na katere se moramo dobro pripraviti in svoje delo opraviti do konca."

Merijo se z najboljšimi reprezentancami sveta

Italijanski Rimini med 28. majem in 27. junijem v ligi narodov gosti 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Vsaka ekipa igra z vsako, torej vsaka ekipa odigra 15 tekem. Najboljše štiri si nato zagotovijo nastop na zaključnem turnirju, ki bo 26. in 27. junija v Riminiju.

Slovenski odbojkarji so pred zadnjimi tekmami tega dela na visokem četrtem mestu, ki je bilo pred začetkom premiernih nastopov v tekmovanju le pobožna želja, iz tekme v tekmo, ko so znova vse bolj dokazovali, da se lahko kosajo z najboljšimi reprezentancami sveta, pa je postalo cilj.

Četa italijanskega stratega je četrti sklop trojčkov tekem začela s torkovim maratonom proti olimpijskim prvakom, številki ena svetovne lestvice, Brazilcem. Slovenci so bili v igri celo za zmago, na koncu pa po petih nizih osvojili veliko točko. To so potrdili s sredino zmago nad Avstralijo, proti kateri so le dobrih 12 ur po Braziliji na igrišče stopili psihično in fizično izpraznjeni. Začeli so slabo, se znašli v zaostanku, na koncu pa slavili s 3:1.

Po premoru v akciji spet v ponedeljek

Po današnji tekmi sledi tridnevni tekmovalni premor, v ponedeljek pa se bo začel zadnji sklop trojčkov tekem. Po tem bodo najboljši štirje napredovali v polfinale, za preostale bo tekmovanja konec.

Slovenci bodo zadnji sklop začeli v ponedeljek ob 18. uri proti ZDA, v torek se bodo zoperstavili Japoncem, v sredo pa Bolgarom.

Liga narodov, 12. krog, Rimini Četrtek, 17. junij

Iran : Slovenija 1:3

Salehi 17, S. Kazemi 16; Čebulj 21, Urnaut 17

Argentina : Srbija 3:0 (25, 20, 24)

Bolgarija : Rusija 0:3 (-17, -22, -17)

Japonska : Kanada 0:3 (-22, -23, -18)

Avstralija : Brazilija 0:3

Nizozemska : ZDA 2:3

Francija : Italija 2:3

Nemčija : Poljska 0:3



Slovenske tekme v petem sklopu:

Ponedeljek, 21. junij

Slovenija - ZDA Torek, 22. junij

16.00 Japonska - Slovenija Sreda, 23. junij

18.00 Slovenija - Bolgarija

Lestvica: 1. Brazilija 12 tekem - 32 točk

2. Poljska 12 - 30

3. Slovenija 12 - 26

4. Rusija 12 - 26

5. Francija 12 - 26

6. Srbija 12 - 22

7. Iran 11 - 18

8. ZDA 12 - 17

9. Argentina 12 - 17

10. Italija 12 - 16

11. Japonska 12 - 16

11. Kanada 12 - 13

13. Nemčija 12 - 13

14. Nizozemska 12 - 7

15. Bolgarija 12 - 7

16. Avstralija 12 - 2

