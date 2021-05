Dan, na katerega so dolgo čakali, in peklenski mesec

Italijanski Rimini bo med 28. majem in 27. junijem gostil 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Format lige narodov namreč predvideva, da vsaka izbrana vrsta odigra tekmo s prav vsakim udeležencem. Slovence tako v slabem mesecu čaka 15 obračunov, po trije na teden. Najboljše reprezentance si bodo po 15 tekmah zagotovile nastop v polfinalu, ki bo 26. junija.

Naporno bo

Slovence v ligi narodov čaka kar 15 tekem v petih tednih. Foto: Sportida Slovenci bi morali v tem tekmovanju nastopiti že pred leti, ko so si na tekmovališču priigrali vstopnico, a pozneje po odločitvah krovnih odbojkarskih institucij ostali brez nastopa v Ligi narodov. Po vseh zapletih bodo danes le dočakali debi med reprezentančno smetano.

"Veseli smo, da bomo končno lahko zaigrali v tem tekmovanju. Njegova oblika bo sicer drugačna, kot je bila v preteklosti, a ne glede na to, bo, kar se tiče kakovosti, eno najmočnejših tekmovanj, kar jih je mogoče pripraviti. Kljub veliki motivaciji se zavedamo, da bo naporno, večina ekip bo nastopila v polni postavi in si bodo želele zmagati. Ne glede na vse, imamo tudi mi podobne želje, vsako tekmo bomo želeli dobiti, upamo, da bomo zmagali čim večkrat," je za STA dejal kapetan reprezentance Tine Urnaut.

Potrebni bodo prilagajanje, usklajevanje, dolga klop

Priprave varovancev Alberta Giulianija niso bile najdaljše, pretekli konec tedna so v Stožicah opravili nekaj pripravljalnih tekem proti Srbom in Bolgarom, v katerih je selektor videl kar nekaj nihanja in precej prostora za izboljšave.

"Na pripravah se je pokazala težava, da so se za nekatere začele dolgo časa po državnih prvenstvih, za druge pa neposredno po njih. Težko je potem to uskladiti za maksimalno kakovosten in uporaben trening. Veliko se je bilo treba prilagajati in se bo med tekmovanjem še potrebno. Zagotovo bomo v tako dolgem in zahtevnem tekmovanju potrebovali dolgo klop," meni kapetan, ki o tem, ali so sposobni poseči po najvišjih mestih, ne želi govoriti, se pa zaveda, da igra še ni na želeni ravni.

"Zagotovo zdaj nismo v formi, kot smo bili pred zadnjimi evropskimi prvenstvi. Tudi način tekmovanja je drugačen. Tukaj se za razliko od prvenstev pomeriš z vsakim, z vsakim bo šlo na polno, to pa je za nas nekaj novega. Smo pa to v preteklosti pogrešali, verjamem pa, da nam bo prav prišlo za prihodnost," še dodaja Korošec.

Foto: Aleš Oblak

Slovenci se bodo v prvem tednu najprej pomerili s Srbijo, v soboto sledi obračun z Italijo, s katero se bodo srečali tudi v skupinskem delu septembrskega evropskega prvenstva v Ostravi, v nedeljo pa se bodo udarili še s Poljsko.

Rusi branijo zlato, izpadel ne bo nihče

Tekmovanje po sistemu s 16 reprezentancami poteka od 2018, pred tem jih je bilo v predhodnici svetovni ligi v igri še več. Na zadnjem zaključnem turnirju so Rusi v finalu s 3:1 v nizih premagali Američane, v boju za tretje mesto pa so bili Poljaki s 3:0 boljši od Brazilcev.

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je zaradi razmer, povezanih s pandemijo bolezni covid-19, aprila odpovedala letošnji pokal challenger, kar pomeni, da nobena reprezentanca ne bo izpadla v nižji rang tekmovanja. Slovenci imajo tako tudi v letu 2022 zagotovljen nastop v ligi narodov.