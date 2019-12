Mariborčanke do sedme zmage, lahko goriške strele presenetijo Kamnik?

V 9. krogu lige MEVZA so odbojkarice Nove KBM Branika v Mariboru pred domačimi gledalci premagale Mladost Zagreb s 3:0 (20, 23, 22). Na sporedu bo tudi nov slovenski obračun. Kamničanke so pretekli konec tedna klonile pri Mariboru, to soboto pa se bodo mudile pri GEN-I Volleyju, ki v tej sezoni ni tako močen, kot je bil v pretekli sezoni.

Odbojkarice Nove KBM Branika so v srednjeevropski ligi prišle do sedme zmage, s katero so le še potrdile prvo mesto. Do uspeha proti Zagrebčankam so prišle s pol moči, res pa je, da jim v posameznih nizih ni bilo lahko. Gostje so bile prav vseh enakovredne, na koncu jih je pokopala slaba igra v napadu, od tekmic pa so bile precej boljše v bloku. Najučinkovitejša igralka tekme je bila s 14 točkami Maja Košenina.

Nova KBM Branik: Košenina 14, Pahor, Dobaj, Bračko 3, Stojiljković 4, Šijanec, Kramberger, Sobočan 12, Ramić, Pintar 10, Galič, Loreber Fijok 11, Krajnc.



Mladost Zagreb: Matić, Pavičić 7, Kačić-Bartulović, Butigan 8, Rajković, Štimać 2, Grbavica 5, Volmut 5, Freund, Marković, Deak, Vrbanc 7, Jurišić 6, Tomić 2.

Liga MEVZA, ženske, 9. krog: