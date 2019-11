Mariborčanke do četrte zmage

Odbojkarice Nove KBM Branika so v Brčkem vknjižile četrto zmago v ligi MEVZA, gostiteljice so premagale s 3:2 (23, -22, -22, 9, 10). Bankirke so v tej sezoni klonile le proti Kamničankam, ki so ta konec tedna v tem tekmovanju proste. Bo pa na delu v novogoriški GEN-I Volley. V soboto bo pred domačimi gledalci pričakal Kaštelo.

Mariborčanke so se morale v dvoboju drugo in tretjeuvrščene srednjeevropske lige v Brčkem za četrto zmago močno potruditi. Tekma je bila polna preobratov, obe ekipi sta imeli dobre in slabe trenutke, na koncu pa so se Mariborčanke, pri katerih sta bili s 24 oziroma 23 točkami najučinkovitejši Anita Sobočan in Lorena Lorber Fijok, vendarle veselile uspeha. Zato je bil zagotovo najzaslužnejši njihov servis, dosegle so namreč kar 16 asov. Boljše so bile tudi v napadu, medtem ko so v bloku prevladovale domače (12:7).

Bimal-Jedinstvo Brčko: Babić 14, Biberdžić, Kenjalo, Radović 9, Vukoje, Gajić 9, Vujičić, Karač 2, Dragović, Popović, Radišković 17, Mitrović, Husić 4, Vajdova 2. Nova KBM Branik: Milošič, Košenina 19, Dobaj 1, Bračko 2, Stojiljković 5, Šijanec, Sobočan 24, Pintar 15, Galić 1, Lorber Fijok 23.

Liga MEVZA, ženske, 5. krog:

Lestvica: