Mariborčanke v boju za finale priznale premoč Čehinjam

LIGA MEVZA, Zaključni turnir

Mariborčanke so bile edine, ki so v rednem delu premagale Čehinje, upale so, da se bo to zgodilo tudi tokrat, a se ni. V izenačeni tekmi so bile Čehinje za odtenek boljše, predvsem pa bolj zbrane v odločilnih trenutkih.

Slovenskim prvakinjam ni pomagala odlična igra Ize Mlakar, ki je bila z 28 točkami najučinkovitejša igralka tekme, niso jim pomagale niti izkušnje Aleksandre Milosavljević. Ta je v vlogi organizatorke igre zamenjala Saro Najdič, bila celo najboljša blokerka tekme, dosegla je šest blok točk, a Mariborčankam so manjkali predvsem boljši servisi, v vsej tekmi niso dosegle niti enega asa, na drugi strani so jih Čehinje vpisale pet.

V drugem polfinalu se bosta pomerili ekipi Linemar Bekescsaba in zagrebška Mladost.