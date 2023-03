ACH prvi finalist srednjeevropske lige

Odbojkarji ACH Volleyja so na povratni tekmi polfinala srednjeevropske lige premagali Merkur Maribor s 3:0 (22, 12, 16) in se z drugo zmago uvrstili v finale, kjer jih čaka obračun z boljšim iz boja med Calcit Volleyjem in Zadrugo Dob.

Odbojkarji ACH Volleyja so pričakovano prvi finalisti srednjeevropske lige. V slovenskem polfinalu so z dvema zmagama ugnali mlade Mariborčane, ki pa skupno gledano nikakor niso zapustili slabega vtisa. To je sicer bila že tretja medsebojna tekma v enajstih dnevih, v prvih dveh so Štajerci nudili resen odpor. Tokrat, ko popravnega izpita ni bilo, pa so branilci naslova zaigrali še bolj zavzeto in zmagali brez izgubljenega niza. Delo jim je olajšalo tudi dejstvo, da so gosti igrali brez Žige Donika, ki ga je v postavi zamenjal posojen igralec ACH-ja Nemanja Peruničić.

Črnogorec je bil zelo motiviran. Imel je veliko zaslug, da so Mariborčani v prvem nizu dihali za ovratnik tekmecem, z njegovim blokom se je Merkur Maribor, ki je malo pred tem že zaostajal za štiri točke, v končnici približal na 21:22. Nato je še enkrat znižal zaostanek na točko, več pa mu ni uspelo, Matic Videčnik je domačim zagotovil zaključno žogo, ki jo je z asom izkoristil Nikola Gjorgiev. Bloka Mateja Köka sta poskrbela, da je ljubljanska ekipa že na začetku drugega niza, v katerem Peruničić ni bil več tako učinkovit, nekako se je upiral le še Rok Bračko, ušla tekmecu, Kök, sicer Mariborčan v ljubljanski vrsti, pa se je v nadaljevanju izkazal še v napadu. Ko je Filip Šestan dosegel še tri zaporedne ase, je bilo jasno, da Štajerci v drugem nizu nimajo česa iskati in da je zmagovalec polfinala znan.

Tretji niz je bil zgolj formalnost, čeprav ga ACH ni vzel tako. Še naprej je prevladoval na igrišču, čeprav je trener Radovan Gačič zamenjal nekaj igralcev. A spet se je pokazala dolga ljubljanska klop, ki ni pustila nikakršnega presenečenja. "Z močnim servisom smo si olajšali delo in nasprotniku onemogočili, da bi se razigral. Zadovoljen sem s predstavo fantov, ki bili zbrani skozi celotno srečanje in bili za stopnjo boljši tekmec. Veseli me, da so priložnost za igro dobili tudi tisti, ki sicer igrajo manj, in jo dobro izkoristili," je po tekmi povedal trener zmagovalne ekipe Radovan Gačić.