Kamničani na pomembnem gostovanju potrebujejo zmago

Odbojkarje Calcit Volleyja do konca rednega dela srednjeevropske lige čaka še pet tekem. Prva od njih bo že zvečer, ko se bodo v Pliberku pomerili z domačo SK Zadrugo Aich/Dobom. Tudi na tej tekmi bodo morali Kamničani, če bodo želeli ostati v boju za uvrstitev na zaključni turnir, ki bo 19. in 20. februarja prav tako v Pliberku, nujno priti do zmage, saj jih je zagrebška Mladost po treh zmagah že prehitela.

Na prvem medsebojnem srečanju sezone so Dobljani pred slabima dvema mescema v Kamniku zmagali s 3:2 in tudi zaradi tega poraza so zdaj varovanci Matije Pleška v srednjeevropski ligi v težkem položaju. Na zaključni turnir se uvrstijo štiri ekipe, a gostitelji SK Zadruga Aich/Dob so nanj že uvrščeni. Hud boj za eno vstopnico tako bijeta zagrebška Mladost in Calcit, v prednosti pa so trenutno Zagrebčani, ki imajo na računu tudi dve tekmi manj, tako da Kamničani danes potrebujejo zmago.

Srednjeevropska liga, moški, 14. krog Sobota, 15. januar

19.00 Zadruga Dob - Calcit Volley