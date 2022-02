Nov zahteven preizkus za oslabljene Kamničane

Pred Kamničani je nova pomembna tekma srednjeevropske lige. V gosteh se bodo pomerili s SK Zadruga Aich/Dob, ki bo 19. in 20. februarja gostil zaključni turnir. Gostitelji ACH Volley in OK Merkur Maribor že imajo vstopnico, na voljo je le še ena, zanjo pa hud boj bijejo prav Kamničani in zagrebška Mladost. Calcit bi se z dvema zmagama, ne glede na razplet zadnje tekme Zagrebčanov, zagotovo uvrstil med četverico, a ne bo lahko.

V sredo so varovanci Matije Pleška v Zwettl odpotovali močno oslabljeni. Na koncu jih je bilo na avtobusu devet, doma so ostali Mitja Gasparini, Diko Purić, Timotej Gal Kos in poškodovani Martin Kosmina. Prav tako med potniki ni bilo drugega trenerja ekipe, Gašperja Ribiča, in statistika Karla Reisnerja. V tekmi, polni preobratov, so Kamničani zmogli dovolj moči, da so v četrtem nizu zaostanek treh točk (20:23) obrnili v svojo korist, nato pa zmagali po tie-breaku.

V soboto jih čaka novo gostovanje, na katerem potrebujejo novo zmago. Gostovali bodo pri SK Zadruga Aich/Dob, ki jih je v Kamniku premagal s 3:2.

"Iskreno povedano, ne vem, kdo bo sploh lahko šel v Pliberk. Gremo iz dneva v dan, vemo, kaj je naš cilj, in verjamem, da smo sposobni uresničiti svojo namero, ne bo pa lahko. Mladost, ki je naš glavni konkurent za to edino, še prosto mesto, je svoje dobro oddelala, zmagala je takrat, ko je morala zmagati, zadnjo tekmo pa bo igrala doma z Mariborčani, ki so v sredo izgubili proti Dobljanom. Vse se še lahko zgodi, ampak še vedno je dobro biti krojač svoje usode, kar za zdaj smo," je v klubski mikrofon dejal glavni trener Calcita Matija Pleško.

Njegovi varovanci bodo zadnjo tekmo skupinskega dela odigrali v sredo pri zadnji Bratislavi, Zagrebčani pa bodo zadnjo tekmo odigrali čez dober teden, ko bodo gostili Mariborčane.

Srednjeevropska liga MEVZA, moški, 14. krog Sobota, 5. februar

19.00 Zadruga Aich/Dob - Calcit Volley