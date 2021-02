Liga B proti Ligi A 2:0

Črnučani so po dveh nizih zaostajali, a že v njih dokazali, da se lahko s Štajerci enakovredno kosajo. V drugem so tudi že vodili s 16:11, a prednost zapravili, gosti pa so izkoristili tretjo zaključno žogo. Podoben je bil tudi potek tretjega niza, Črnučani so že visoko vodili, tudi pri izidu 23:20 so še imeli lepo prednost, toda s tremi zaporednimi točkami so gosti izenačili.

A z dvema zaporednima točkama so domači dobili zalet za četrti niz in tudi "tie break". V njem so Hočani vodili s 3:0, imeli tudi zaključno žogo, Bine Slovnik pa je bil v odločilnih trenutkih najbolj zaslužen, da so pred povratno tekmo v prednosti Ljubljančani, pri katerih je bil z 21 točkami sicer najučinkovitejši Jaka Šešek. Šest točk več je pri Hočah dosegel Madžar Marcell Pesti.

Izenačena je bila tudi tekma v Šoštanju, kjer pa gostitelji vendarle niso dovolili preobrata.

Povratne tekme bodo v sredo, 3. marca.

1. DOL, osmina finala, prve tekme: Šoštanj Topolšica : Krka 3:1 (23, 22, -20, 20) Črnuče : Hoče 3:2 (-19, -25, 23, 19, 14)

