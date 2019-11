Dan za pozabo Gasparinija, Saša kitajsko avanturo začela s porazom

Italijan srebrnega Slovenca pozabil na klopi

Trentino Klemna Čebulja je v petek v polfinalu italijanskega superpokala v Civitanovi Marche klonil pred Perugiio Svetovni klubski prvaki so dobili prvi niz, nato pa je četa Vitala Heynena, pri kateri sta izstopala Aleksandar Atanasijević (20) in Wilfredo Leon (19), stopila na plin in na koncu slavila s 3:1 v nizih. Slovenski reprezentant, ki je bil na prvih dveh tekmah sezone eden boljših pri Trentinu, je bil tokrat v vlogi rezervista in igral le za vzorec.

Klemen Čebulj se je moral sprijazniti z vlogo rezervista. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Trener Trentina Angelo Lorenzetti je na položaju sprejemalca dal prednost Američanu Aaronu Russllu in Srbu Urošu Kovačeviću, ki sta skupaj na sprejemu naredila kar sedem napak, v napadu pa sta skupaj od 52 napadov dosegla "le" 24 točk. Perugia se bo za lovoriko udarila z Modeno, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani. Modena je v prvem polfinalu izločila italijanskega prvaka in organizatorja turnirja Lube Civitanovo. V Franciji se je s 14 točkami ponovno izkazal Danijel Koncilja, žal pa je bil ob Kylu Russlu edina svetla točka v svoji ekipi.

Eva videla velik preobrat, Lana pomagala do zmage

V četrtek so bila na delu dekleta v Italiji. Lana Ščuka se je s Pomi Casalmaggiore razveselila druge zmage v sezoni. Slovenska sprejemalka je prispevala devet točk, tudi tisto odločilno za 15:13 v petem nizu. Prve zmage v sezoni se je razveselil Fillotrano Eve Pogačar. Njena ekipa je pri Perugii že zaostajala z 0:2 v nizih, nato pa po preobratu zmagala s 3:2. Pogačarjeva je vse dogajanje spet spremljala le z rezervne klopi. Iza Mlakar še tretjo zaporedno tekmo pri Novari ni kandidirala za nastop.

Lana Ščuka igra vse več. Foto: Sportida

Slovenci na Poljskem ostajajo brez zmage

Tudi drugi krog poljskega prvenstva za štiri slovenske reprezentante ni prinesel veselja. Czarni Radom v sredo ni imel možnosti pri Gdansku, Bydgoszcz pa je moral priznati premoč poljskim podprvakom iz Varšave. Alen Pajenk je odigral vse srečanje in dosegel šest točk, Dejan Vinčić je igral le v prvem nizu in ostal brez točk, Alena Šketa pa spet ni bilo v kadru Czarni Radoma. Pri Bydgoszczu se je sicer s 15 točkami izkazal Tonček Štern, a za resnejši upor favoriziranim tekmecem bi mu morali pomagati tudi soigralci.

Tonček Štern se je izkazal s 15 točkami, a njegovi soigralci mu niso sledili. Foto: Mateusz Bosiacki

Že v torek je v francoskem pokalu Nantes Gregorja Ropreta izločil Konciljin Cannes in se uvrstil med osem najboljših ekip.

Moški:

Klemen Čebulj (Trentino) Italijanski superpokal, polfinale Perugia : Trentino 3:1 1 točka - 1 blok; 0% napad (0/4) Dane Mijatović (Brescia) Italija, 2. liga Brescia - Mondovi (2.11.) / Dejan Vinčić (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Gdansk : Czarni Radom 3:1 0 točk; igral le v prvem nizu. Poljska, 1. liga Czarni Radom - Bydgoszcz (4.11.) Alen Pajenk (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Gdansk : Czarni Radom 3:1 6 točk - 1 as; 42% napad (5/12) Poljska, 1. liga Czarni Radom - Bydgoszcz (4.11.) Alen Šket (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Gdansk : Czarni Radom 3:1 Ni kandidiral za nastop. Poljska, 1. liga Czarni Radom - Bydgoszcz (4.11.) Tonček Štern (Bydgoszcz) Poljska, 1. liga Bydgoszcz : PROJEKT Warszawa 0:3 15 točk - 1 blok; 50% napad (14/28) Poljska, 1. liga Czarni Radom - Bydgoszcz (4.11.) Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) Japonska, 1. liga Nagoja : JTEKT 0:3 3 točke; 30% napad (3/10) Danijel Koncilja (Cannes) Francoski pokal, 1/8 finala Nantes : Cannes 3:1 Ni podatka. Francija, 1. liga Cannes : Sete 1:3 14 točk - 2 asa, 4 bloki; 67% napad (8/12) Gregor Ropret (Nantes) Francoski pokal, 1/8 finala Nantes : Cannes 3:1 Ni podatka. Francija, 1. liga Chaumont - Nantes (2.11.) / Nejc Pušnik (Posojilnica Dob) Avstrija, 1. liga Posojilnica Dob : Ried 3:0 5 točk - 1 as; 40% napad (4/10) Avstrija, 1. liga Celovec - Posojilnica Dob (3.11.) / Jure Kasnik (Posojilnica Dob) Avstrija, 1. liga Posojilnica Dob : Ried 3:0 0 točk; enkrat je prišel na servis. Avstrija, 1. liga Celovec - Posojilnica Dob (3.11.) / Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys) Nemški pokal, 1/8 finala Hypo Tirol Alpenvolleys - Rottenbrug (2.11.) / Urban Toman (United Volleys) Nemčija, 1. liga United Volleys : Düren 3:0 42% sprejem, 8% idealni (12 sprejetih žog, 1 napaka) Nemški pokal, 1/8 finala Lüneburg II - United Volleys (3.11.) / Žiga Štern (Foinikas Syrosxx) Grčija, 1. liga Foinikas Syros - Kifisia (2.11.) /

Ženske: