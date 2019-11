Razlog za veselje ima le slovenski selektor

V četrtek sta se v Nemčiji pomerila Urban Toman in Sašo Štalekar. Po petih nizih se je zmage razveselil prvi. Oba sta odigrala celotno srečanje. Slovenski prosti igralec se je izkazal na sprejemu, nekdanji igralec Kamnika pa z devetimi točkami. United Volley je prekinil niz dveh zaporednih porazov in na lestvici nemškega prvenstva skočil pred Štalekarjev Hypo.

Čebulj in Kovačič uspešna, Kozamernik počival

Slovenski legionarji so že zagrizli v nov teden klubskih tekem v Evropi in po drugod po svetu. V sredo je Trentino po dveh zaporednih porazih spet prišel do treh točk. V prvi postavi zmagovalcev je začel Klemen Čebulj, ki se je izkazal z 22 točkami in imel kar 71-odstotni izkoristek napada. Malce je sliko pokvaril sprejem, saj je pri njem naredil štiri napake in morda ravno zaradi tega ostal brez naziva MVP. Dobre volje je bil tudi Jani Kovačič. Za Ravenno je prekucnil Verono, Jan Kozamernik (Milano) pa je v sredo počival.

Vrhunci s tekme med Trentinom in Latino+poljub za Srečkota Lisinca (5:25):

"Poljaki" ostali brez zmage

Za nove zmage in točke se je igralo tudi na Poljskem. Začnimo kar pri našem nesrečnem Tončku Šternu, ki je pri Gdansku izgubil še devetič v nizu. Slovenski korektor je dosegel kar 28 točk, največ v tej sezoni, a vseeno je bilo to premalo za prvo slavje njegove Delecte. Gdansk je odločilni peti niz dobil s 15:13. Šternovi so še četrtič v sezoni klonili z 2:3, tako da na lestvici niso povsem brez točk. Imajo štiri točke več kot zadnjeuvrščeni Bedzin.

Peto zmago sezono sta s Czarnijem lovila tudi Dejan Vinčić in Alen Pajenk, a je bil Jastrzebski zanju in soigralce previsoka ovira.

Moški:

Klemen Čebulj (Trentino) Italija, 1. liga Latina : Trentino 1:3 22 točk - 1 as, 1 blok; 71-% napad (20/28) Italija, 1. liga Trentino - Perugia (1.12.) / Jan Kozamernik (Milano) Italija, 1. liga Padova - Milano (1.12.) / Jani Kovačič (Ravenna) Italija, 1. liga Ravenna : Verona 3:1 55-% sprejem, 50-% idealni (22 sprejetih žog, 2 napaki) Italija, 1. liga Vibo Valentia - Ravenna (1.12.) / Dane Mijatović (Brescia) Italija, 2. liga Brescia - Calci (1.12.) / Dejan Vinčić (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Czarni Radom : Jastrzebski 1:3 2 točki - 1 blok; 20-% napad (1/5) Poljska, 1. liga Zawiercie - Czarni Radom (1.12.) / Alen Pajenk (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Czarni Radom : Jastrzebski 1:3 5 točk - 3 bloki; 29-% napad (2/7) Poljska, 1. liga Zawiercie - Czarni Radom (1.12.) / Tonček Štern (Bydgoszcz) Poljska, 1. liga Gdansk : Bydgoszcz 3:2 28 točk - 4 asi; 43-% napad (24/56) Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) Japonska, 1. liga Nagoja - Osaka Sakai (30.11.) / Japonska, 1. liga Nagoja - Suntory Sunbirds (1.12.) / Christian Poglajen (Ziraat Bankasi) Turčija, 1. liga Arkas - Ziraat Bankasi (2.12.) / Danijel Koncilja (Cannes) Francija, 1. liga Cannes : Poitiers 3:2 Ni igral. Gregor Ropret (Nantes) Francija, 1. liga Nantes : Tours 1:3 2 točki; 100-% napad (2/2) Jan Klobučar (Narbonne) Francija, 1. liga Chaumont - Narbonne (30.11.) / Nejc Pušnik (Zadruga Aich/Dob) Avstrija, 1. liga Amstetten: Zadruga 0:3 3 točke; 25-% napad (3/12) Avstrija, 1. liga Zadruga : Celovec 3:0 Ni igral. Liga MEVZA Mladost Kaštela - Zadruga (30.11.) / Jure Kasnik (Zadruga Aich/Dob) Avstrija, 1. liga Amstetten : Zadruga 0:3 Ni igral. Avstrija, 1. liga Zadruga : Celovec 3:0 0 točk; 0-% napad (0/1) Liga MEVZA Mladost Kaštela - Zadruga (30.11.) / Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys) Nemčija, 1. liga United Volleys : Hypo Tirol 3:2 9 točk - 1 blok; 67-% napad (8/12) Nemčija, 1. liga Hypo Tirol - Netzhoppers (1.12.) / Urban Toman (United Volleys) Nemčija, 1. liga United Volleys : Hypo Tirol 3:2 58-% sprejem, 38-% idealni (24 sprejetih žog) Nemčija, 1. liga Rottenburg - United Volleys (30.11.) / Žiga Štern (Foinikas Syros) Grčija, 1. liga Foinikas Syros - PAOK (30.11.) /

Ženske: