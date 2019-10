Kozamernik junak zmage Milana, super Monika ugnala rojakinjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarski legionarji (od 14. do 20. oktobra)

Odbojkarji Milana so z zmago (3:0) na Monzo, pri kateri je zaigral tudi svetovni prvak Bartozs Kurek, odprli italijansko prvenstvo. Eden izmed osrednjih figur gladke zmage na težkem gostovanju je bil tudi naš srebrni junak Jan Kozamernik, ki je dosegel 12 točk, od tega tri z blokom. V Grčiji smo že v uvodnem krogu spremljali slovenski obračun med Moniko Potokar in Darjo Eržen. Panathinaikos je že vodil z 2:0 v nizih, na koncu pa so se domače odbojkarice morale reševati v petem. Zmaga je ostala doma, Potokarjeva pa je bila z 19 točkami najboljša pri Atenčankah.